Спирулина: чем полезна и кому противопоказана

Спирулина — одноклеточная водоросль, которая обычно произрастает в тропических странах. Эта водоросль полезна тем, что содержит много белка и аминокислот. Она также полезна тем, что в ней содержится большое количества меди, которая необходима для синтеза коллагена. Третьим преимуществом спирулины является то, что в ее составе много бета-каротина, который является предшественником витамина А.
Бета-каротин необходим для зрения, потому что участвует в механизмах фоторецепции глаза, необходим слизистым для нормального иммунного ответа и активации клеток иммунитета при встрече с микроорганизмами или с вирусами.
И также обязательно нужно смотреть на производителя, потому что спирулина вытягивает на себя тяжелые металлы. И, если производство происходило в неэкологичных условиях, то водоросль может навредить организму.
Но тем не менее, сама спирулина хорошо вытаскивает токсины из организма, поэтому ее часто советуют к использованию.