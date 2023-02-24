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2 часа назад

Спирулина: чем полезна и кому противопоказана

Мира Маркина
Алена Барредоэксперт

Спирулина — одноклеточная водоросль, которая обычно произрастает в тропических странах. Эта водоросль полезна тем, что содержит много белка и аминокислот. Она также полезна тем, что в ней содержится большое количества меди, которая необходима для синтеза коллагена. Третьим преимуществом спирулины является то, что в ее составе много бета-каротина, который является предшественником витамина А.

Спирулина: чем полезна и кому противопоказана
Фото: UnsplashUnsplash

Бета-каротин необходим для зрения, потому что участвует в механизмах фоторецепции глаза, необходим слизистым для нормального иммунного ответа и активации клеток иммунитета при встрече с микроорганизмами или с вирусами.

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Посколько спирулина — это белковая водоросль, она может не подойти пациентам с аутоиммунными заболеваниями, особенно с болезнями щитовидной железы, при рассеянном склерозе, при проблемах с метаболизмом белков, а также с индивидуальной непереносимостью – с аллергией на водоросли.
Алена Барредо
Алена БарредоВрач-эндокринолог, детский и взрослый, врач-диетолог

И также обязательно нужно смотреть на производителя, потому что спирулина вытягивает на себя тяжелые металлы. И, если производство происходило в неэкологичных условиях, то водоросль может навредить организму.

Но тем не менее, сама спирулина хорошо вытаскивает токсины из организма, поэтому ее часто советуют к использованию.

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