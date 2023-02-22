Онищенко назвал главный секрет здоровья

«Не забывайте о хорошем настроении. Даже если у вас всё хорошо, сбалансированное питание, и витамины вы будете принимать скрупулезно и по совету врача, без хорошего настроения всё бесполезно. Что бы ни случилось, поднимайте его», — цитирует «Общественная служба новостей» Онищенко.