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46 минут назад

Онищенко назвал главный секрет здоровья

Парламентская газета

Для сохранения здоровья важно не только сбалансированное питание и витамины, но и хорошее настроение. Об этом заявил бывший депутат Государственной Думы и экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.

Онищенко назвал главный секрет здоровья
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

Считается, что не существует витаминов для хорошего настроение, обратил внимание он, объяснив, что в организме все взаимосвязано, и питание и витамины могут способствовать душевному равновесию.

«Не забывайте о хорошем настроении. Даже если у вас всё хорошо, сбалансированное питание, и витамины вы будете принимать скрупулезно и по совету врача, без хорошего настроения всё бесполезно. Что бы ни случилось, поднимайте его», — цитирует «Общественная служба новостей» Онищенко.

Экс-глава Роспотребнадзора заметил, что настроение может подняться даже просто в случае наличия сбалансированного рациона.

«Если чего-то не хватает, сам организм напоминает: эй, поднимись и загляни в холодильник. Конечно, не стоит слишком часто туда заглядывать.», — заключил он, посоветовав следить за питанием.

Со своей стороны единственным способом профилактики кори врач-иммунолог Владимир Болибок назвал вакцинацию.

«Есть, впрочем, методы профилактики кори, не вошедшие в клинические рекомендации. Например, в случае контакта непривитого ребенка с больным корью применяют иммуноглобулин человеческий нормальный (его выделяют из плазмы привитых доноров). Но для экстренной профилактики кори у контактных применяется экстренная вакцинация», — цитирует портал «Невские новости» специалиста.

Врач также напомнил о существовании в России Национальной программы элиминации кори, и в настоящее время количество полностью привитых россиян превышает 95 процентов населения.

ЗОЖ,Владимир Болибок,Геннадий Онищенко,Роспотребнадзор,Госдума,
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