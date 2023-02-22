Невролог рассказал, как восстановить память после инсульта

Невролог Елена Лазебная рассказала о том, как вернуть былую память после перенесенного инсульта, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Pensnews.
Сейчас заболеваемость инсультом растет не только среди людей пожилого возраста, но и среди более молодых поколений.
Инсульт часто может сопровождаться нарушением когнитивных функций – речи, слуха, зрения, умения писать, а также памяти. Во время инсульта нейорны в мозгу гибнут, из-за чего важная информация буквально стирается из памяти, рассказывает врач. Однако утраченное можно вернуть, если подойти к делу ответственно: привлечь врачей и регулярно заниматься тренировками.
«Необходимо регулярно стимулировать мозговую активность, а проще всего это сделать с помощью логических игр. Они не должны быть сложными, достаточно начать играть в шашки или шахматы. На первых порах этого будет больше чем достаточно для выстраивания логических цепочек и фокусирования внимания», – рассказывает невролог.
Помимо логических игр, эксперт советует попробовать арт-терапию и чтение.