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1 час назад

Невролог рассказал, как восстановить память после инсульта

Primpress

Невролог Елена Лазебная рассказала о том, как вернуть былую память после перенесенного инсульта, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Pensnews.

Невролог рассказал, как восстановить память после инсульта
Фото: PRIMPRESSPRIMPRESS

Сейчас заболеваемость инсультом растет не только среди людей пожилого возраста, но и среди более молодых поколений.

Инсульт часто может сопровождаться нарушением когнитивных функций – речи, слуха, зрения, умения писать, а также памяти. Во время инсульта нейорны в мозгу гибнут, из-за чего важная информация буквально стирается из памяти, рассказывает врач. Однако утраченное можно вернуть, если подойти к делу ответственно: привлечь врачей и регулярно заниматься тренировками.

«Необходимо регулярно стимулировать мозговую активность, а проще всего это сделать с помощью логических игр. Они не должны быть сложными, достаточно начать играть в шашки или шахматы. На первых порах этого будет больше чем достаточно для выстраивания логических цепочек и фокусирования внимания», – рассказывает невролог.

Помимо логических игр, эксперт советует попробовать арт-терапию и чтение.

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