Невролог рассказал, как восстановить память после инсульта

«Необходимо регулярно стимулировать мозговую активность, а проще всего это сделать с помощью логических игр. Они не должны быть сложными, достаточно начать играть в шашки или шахматы. На первых порах этого будет больше чем достаточно для выстраивания логических цепочек и фокусирования внимания», – рассказывает невролог.