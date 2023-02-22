Врач: не следует растираться спиртом при обморожении

При обморожении не нужно растирать пораженный участок тела снегом либо спиртом, прикладывать горячую грелку.
Такие действия могут вызвать некроз тканей.
Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения столицы Андрей Тяжельников.
«Если вы не убереглись от обморожения, ни в коем случае нельзя растирать обмороженный участок кожи ни спиртом, ни снегом. Нельзя опускать обмороженные конечности в горячую воду и использовать горячую грелку. Попытки быстро согреться могут привести к некрозу обмороженного участка кожи. Если обморожение сильное – надо как можно скорее обратиться к врачу», - посоветовал эксперт.
При этом растирание травмирует поврежденную кожу, из-за этого вероятность занести инфекцию увеличивается. На пораженные области можно воздействовать лишь умеренным теплом, указал врач. Он добавил, что от холода особенно сильно страдают лицо и руки. Если вы находитесь на улице, необходимо обращать внимание на симптомы. При обморожении легкой степени кожа бледнеет, а после согревания – краснеет.
Специалист также порекомендовал активно двигаться на холоде, так как движение генерирует энергию, а человек согревается изнутри. Лицо можно укутать шарфом, заключил врач.