Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+6° в 
USD 74.86EUR 79.76
Войти в почту
1 час назад

Врач: не следует растираться спиртом при обморожении

Вести Подмосковьяиещё 1

При обморожении не нужно растирать пораженный участок тела снегом либо спиртом, прикладывать горячую грелку.

Врач: не следует растираться спиртом при обморожении
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

Такие действия могут вызвать некроз тканей.

Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения столицы Андрей Тяжельников.

«Если вы не убереглись от обморожения, ни в коем случае нельзя растирать обмороженный участок кожи ни спиртом, ни снегом. Нельзя опускать обмороженные конечности в горячую воду и использовать горячую грелку. Попытки быстро согреться могут привести к некрозу обмороженного участка кожи. Если обморожение сильное – надо как можно скорее обратиться к врачу», - посоветовал эксперт.

При этом растирание травмирует поврежденную кожу, из-за этого вероятность занести инфекцию увеличивается. На пораженные области можно воздействовать лишь умеренным теплом, указал врач. Он добавил, что от холода особенно сильно страдают лицо и руки. Если вы находитесь на улице, необходимо обращать внимание на симптомы. При обморожении легкой степени кожа бледнеет, а после согревания – краснеет.

Специалист также порекомендовал активно двигаться на холоде, так как движение генерирует энергию, а человек согревается изнутри. Лицо можно укутать шарфом, заключил врач.

ЗОЖ,Андрей Тяжельников,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий