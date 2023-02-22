Врач: не следует растираться спиртом при обморожении

«Если вы не убереглись от обморожения, ни в коем случае нельзя растирать обмороженный участок кожи ни спиртом, ни снегом. Нельзя опускать обмороженные конечности в горячую воду и использовать горячую грелку. Попытки быстро согреться могут привести к некрозу обмороженного участка кожи. Если обморожение сильное – надо как можно скорее обратиться к врачу», - посоветовал эксперт.