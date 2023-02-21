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41 минуту назад

Врачи предупредили об опасности популярных среди звезд уколов для похудения

Lenta.ru

Популярные среди звезд уколы для похудения могут вызвать острый панкреатит и другие проблемы со здоровьем. Терапевты Сара Джарвис и Зоуи Уотсон предупредили об опасности легкого похудения в статье The Sun.

Врачи предупредили об опасности уколов для похудения
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Джарвис и Уотсон обратили внимание на заявление британского телеведущего Джереми Кларксона, который признался, что делает инъекции противодиабетического препарата, чтобы контролировать аппетит. Подобные заявления знаменитостей, в числе которых звезды шоу-бизнеса и миллионеры, насторожили врачей и экспертов фармацевтического рынка.

По словам Джарвиса, лекарства для диабетиков привлекают людей с избыточным весом, так как помогают быстро избавиться от ненавистного жира. Однако есть риск, что они сделают людей с расстройствами пищевого поведения еще более нездоровыми, поскольку у них, как и у всех лекарств, есть противопоказания и побочные эффекты. Не исключены проблемы с желчным пузырем, почечная недостаточность, аллергия и депрессия.

«Эти уколы могут быть эффективными лишь в сочетании с изменением всего образа жизни, в том числе диеты и физической активности. Около половины людей, принимающих препарат, испытывают проблемы с кишечником, тошноту, вздутие живота, кислотный рефлюкс, запор и диарею», — добавила терапевт Уотсон.

Принимать подобные препараты можно только под контролем специалистов по снижению веса, резюмировала Джарвис.

ЗОЖ,Джереми Кларксон,
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