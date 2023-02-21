Врачи предупредили об опасности уколов для похудения

Популярные среди звезд уколы для похудения могут вызвать острый панкреатит и другие проблемы со здоровьем. Терапевты Сара Джарвис и Зоуи Уотсон предупредили об опасности легкого похудения в статье The Sun.

Джарвис и Уотсон обратили внимание на заявление британского телеведущего Джереми Кларксона , который признался, что делает инъекции противодиабетического препарата, чтобы контролировать аппетит. Подобные заявления знаменитостей, в числе которых звезды шоу-бизнеса и миллионеры, насторожили врачей и экспертов фармацевтического рынка.

По словам Джарвиса, лекарства для диабетиков привлекают людей с избыточным весом, так как помогают быстро избавиться от ненавистного жира. Однако есть риск, что они сделают людей с расстройствами пищевого поведения еще более нездоровыми, поскольку у них, как и у всех лекарств, есть противопоказания и побочные эффекты. Не исключены проблемы с желчным пузырем, почечная недостаточность, аллергия и депрессия.