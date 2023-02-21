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1 час назад

Врач рассказал, почему желтеют зубы и как это исправить

Клопс.Ru

На состояние эмали влияет масса факторов, единственную причину изменения цвета выделить невозможно. Об этом «Клопс» рассказала врач-гигиенист Ольга Комова.

Врач рассказал, почему желтеют зубы и как это исправить
Фото: unsplashunsplash

«В первую очередь это может быть наследственность. Если чай и кофе человек не пьёт, значит, у него плохая своя эмаль. К пожелтению зубов также приводит курение, изменения могут быть возрастными», — объяснила эксперт, добавив, что цвет эмали может даже зависеть от того, какой национальности человек.

Чтобы избавиться от желтизны зубов, необходимо следить за гигиеной полости рта и в первую очередь проконсультироваться с врачом.

«В клинике даётся урок обучения домашней гигиене, подбирается зубная паста, щётка, дополнительные средства. Далее с пациентом решают, нужна ли ему процедура отбеливания. Бывает, человеку делают профессиональную чистку, и он говорит: «О!» Но чистку ни в коем случае нельзя путать с процедурой отбеливания, когда убирается весь пигментированный мягкий налёт, эмаль становится своего цвета», — рассказала Ольга Комова.

Отбеливание проводится в клинике или дома. Обычно пациент получает специальную капу, которую нужно носить от двух до 12 часов.

«Рекомендуется гель, который человек наносит дома самостоятельно. Такая процедура чуть дольше по времени, но эффект от неё тоже есть. Есть капы, которые носятся всего пару часов, есть и такие, что надевают на ночь», — рассказала врач.

Для отбеливания также существуют отбеливающие полоски или карандаши.

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