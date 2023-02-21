Врач рассказал, почему желтеют зубы и как это исправить

«В первую очередь это может быть наследственность. Если чай и кофе человек не пьёт, значит, у него плохая своя эмаль. К пожелтению зубов также приводит курение, изменения могут быть возрастными», — объяснила эксперт, добавив, что цвет эмали может даже зависеть от того, какой национальности человек.