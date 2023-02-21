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2 часа назад

Почему вредно читать в темноте

Вечерняя Москва

Врач-офтальмохирург, главный врач офтальмологической клиники Татьяна Фадейкина пояснила, почему вредно читать при плохом освещении.

Почему вредно читать в темноте
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Эксперт пояснила, что в условиях плохого освещения могут быстро появиться симптомы близорукости. Это когда все объекты вдали размыты, а вблизи видны четко. В полутьме в глазных мышцах создается дополнительное напряжение, которое затрудняет кровоснабжение головы и глаз.

Кроме того чтение и работа за столом в полутьме способствуют смещению хрусталика вперед. В результате все эти условия приводят к повышению внутриглазного давления и становятся причиной развития глаукомы, передает aif.ru.

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