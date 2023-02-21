Почему вредно читать в темноте

Эксперт пояснила, что в условиях плохого освещения могут быстро появиться симптомы близорукости. Это когда все объекты вдали размыты, а вблизи видны четко. В полутьме в глазных мышцах создается дополнительное напряжение, которое затрудняет кровоснабжение головы и глаз.