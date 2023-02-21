Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+11° в 
USD 74.86EUR 79.76
Войти в почту
2 часа назад

Перечислены способы защитить глаза при работе за компьютером

RT на русском

Врач-офтальмолог, доктор медицинских наук, главный врач «Инвитро-Москва» Сергей Хомяков объяснил, как предотвратить развитие «дисплейного синдрома» и защитить глаза, работая за компьютером.

Перечислены способы защитить глаза при работе за компьютером
Фото: unsplashunsplash

Об этом он сообщил в беседе с «Газетой.Ru».

По словам эксперта, чтобы защитить глаза, необходимо соблюдать правила зрительной работы.

Также важно выбрать правильный стул, отрегулировать его по высоте, выставить освещение на рабочем месте, управлять микроклиматом и выбрать монитор с наилучшими показателями разрешения и частоты мерцания.

Если человеку прописаны средства коррекции, их следует использовать в том режиме, который посоветовал офтальмолог, заключил Хомяков.

ЗОЖ,Сергей Хомяков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий