Перечислены способы защитить глаза при работе за компьютером

Врач-офтальмолог, доктор медицинских наук, главный врач «Инвитро-Москва» Сергей Хомяков объяснил, как предотвратить развитие «дисплейного синдрома» и защитить глаза, работая за компьютером.

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Об этом он сообщил в беседе с «Газетой.Ru».

По словам эксперта, чтобы защитить глаза, необходимо соблюдать правила зрительной работы.

Также важно выбрать правильный стул, отрегулировать его по высоте, выставить освещение на рабочем месте, управлять микроклиматом и выбрать монитор с наилучшими показателями разрешения и частоты мерцания.