Стало известно, какое артериальное давление считается нормой

Наше исследование показало, что большинство американцев не знают нормальный или здоровый диапазон артериального давления. Что ещё хуже: они думают, что знают.

Фото: unsplash.com unsplash.com

Авторы нового исследования опросили более 6500 американцев на предмет их знаний об артериальном давлении. 64% опрошенных выразили уверенность в своём понимании нормы артериального давления, но только 39% действительно знали правду. Такая ложная уверенность может быть вредной, поскольку она может помешать людям обращаться за медицинской помощью по поводу высокого кровяного давления.

Артериальное давление характеризуется двумя числами. Первое — это ваше систолическое артериальное давление, оно обозначает давление в артериях, когда сердце бьётся. Второе число — диастолическое кровяное давление, обозначает давление в артериях между ударами сердца.