Сомнолог: как наладить режим сна в период увеличения светового дня

«Привычка вне зависимости от длины светового дня должна быть всего одна: просыпаться всегда в одно и то же время. Если вам нужно на работу к девяти утра и вы встаете в 7 утра, то в субботу и воскресенье нужно вставать в то же время. Тогда длина светового дня вас не сильно будет беспокоить, потому что со временем вырабатывается привычка вставать в одно и то же время», — отмечает врач-сомнолог.