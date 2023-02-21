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2 часа назад

Сомнолог Кудинов рассказал, как наладить режим сна в период увеличения светового дня

Слово и Дело

Жесткий режим сна поможет сохранить здоровье и хорошее самочувствие в конце зимы и начале весны, когда стремительно увеличивается длина светового дня. Об этом в комментарии для «Слово и Дело» рассказал сомнолог Павел Кудинов.

Сомнолог: как наладить режим сна в период увеличения светового дня
Фото: Слово и делоСлово и дело

Он отметил, что увеличение продолжительности светового дня может отразиться на общем состоянии человека, так как после затяжной темной зимы организму требуется время, чтобы перестроиться. Врач отмечает: привычка засыпать и просыпаться в одно и то же время, вне зависимости от продолжительности светового дня, поможет справиться с новым световым режимом.

«Привычка вне зависимости от длины светового дня должна быть всего одна: просыпаться всегда в одно и то же время. Если вам нужно на работу к девяти утра и вы встаете в 7 утра, то в субботу и воскресенье нужно вставать в то же время. Тогда длина светового дня вас не сильно будет беспокоить, потому что со временем вырабатывается привычка вставать в одно и то же время», — отмечает врач-сомнолог.

Павел Кудинов подчеркивает, что сонливость также будет появляться примерно в одно и то же время. Это значит, что одинаковая продолжительность сна в 6-8 часов будет сохраняться вне зависимости от занятости, дня недели и длины светового дня. Такая постоянность и стабильность сна — залог хорошего самочувствия и здоровья организма, который успевает восстанавливаться.

ЗОЖ,Павел Кудинов,
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