Сомнолог развеяла миф о том, что алкоголь помогает засыпать

Существует мнение, что пара рюмок крепенького помогут быстро заснуть, ведь организм после спиртного расслабляется. Однако врач-сомнолог София Черкасова призвала не использовать этот метод. По словам доктора, спиртное делает ночной сон более фрагментированным и прерывистым, потому что пищеварительная система будет перерабатывать алкоголь, а не отдыхать. При этом Черкасова подтвердила, что алкогольные напитки помогают переключиться с проблем и избавиться от навязчивых мыслей.