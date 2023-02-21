Сомнолог развеяла миф о том, что алкоголь помогает засыпать

Существует мнение, что пара рюмок крепенького помогут быстро заснуть, ведь организм после спиртного расслабляется. Однако врач-сомнолог София Черкасова призвала не использовать этот метод. По словам доктора, спиртное делает ночной сон более фрагментированным и прерывистым, потому что пищеварительная система будет перерабатывать алкоголь, а не отдыхать. При этом Черкасова подтвердила, что алкогольные напитки помогают переключиться с проблем и избавиться от навязчивых мыслей.
«Человек перестает нервничать и может заснуть быстрее. Однако ночью, в то время как организм начинает метаболизировать алкоголь, происходит целый ряд внутренних процессов, в том числе накопление ацетальдегидов и других продуктов метаболизма алкоголя», — объяснила сомнолог.
Поэтому лучше найти другой способ для вечернего расслабления и «отключения головы». Некоторые специалисты рекомендуют создать вечерние ритуалы (вроде медитации или ванны), которые подготовят вас ко сну.