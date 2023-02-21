Как поддерживать иммунитет в период межсезонья

«Вместе с ними лучше всего дополнительно принимать витаминно-минеральные комплексы, поскольку только овощами и фруктами не получится обеспечить необходимое организму количество витаминов и минералов. Важно обратить внимание на уровень витамина D - его можно узнать, сдав анализы. Готовьте морсы из свежезамороженной ягоды. Не забывайте про зелень, нежирное мясо и рыбу, мед, имбирь и шиповник. В идеале почти ежедневным дополнением к питанию в период межсезонья должна быть квашеная капуста - именно такая, не маринованная. Она не только является источником витамина С, но и выступает прекрасным пребиотиком. Это средство, поддерживающее здоровую микрофлору кишечника, которая считается фундаментальной основой здорового иммунитета. Помогает в этом и кефир», - рассказал «Вестям Подмосковья» врач-диетолог, сотрудник научного отдела НПК «Био-Веста» Павел Ивакин.