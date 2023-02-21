Как поддерживать иммунитет в период межсезонья

Мало кому нравится период, когда зима ушла, а весна еще не вступила в свои права. Небо серое, повсюду лужи, деревья стоят голые - зрелище не из веселых. Вдобавок некоторые начинают постоянно хотеть спать, становятся рассеянными и чаще простужаются. «Вести Подмосковья» узнали у медицинских специалистов, как поддержать иммунитет в период межсезонья.
По логике организм должен наполняться энергией после ухода зимы и расцветать, как мир вокруг. Но вместо этого появляется слабость и очередной больничный. Почему так? «Летом мы запасаемся витаминами из сезонных овощей и фруктов.
Комфортная температура воздуха не заставляет тратить лишнюю энергию на поддержание нормальной температуры тела, низкий уровень заболеваемости дает иммунитету отдохнуть. А с осени мы живем в условиях холода и короткого светового дня, едим меньше свежих овощей и фруктов и хотя бы раз переносим ОРВИ», - объяснила врач-гинеколог Меланя Маилян.
Врач-эндокринолог центра здоровья Verba Mayr Наталия Кирдянкина напомнила, что крайне важно выстроить себе правильный режим труда и отдыха, исключить недосып, постепенно повышать объем физических нагрузок и поддерживать его. «Употребляйте больше свежей пищи: уберите из рациона жареное, мучное и сладости, дающие пустые лишние калории. По возможности делайте акценты на сезонных фруктах, ягодах и овощах», - отметила специалист.
«Вместе с ними лучше всего дополнительно принимать витаминно-минеральные комплексы, поскольку только овощами и фруктами не получится обеспечить необходимое организму количество витаминов и минералов. Важно обратить внимание на уровень витамина D - его можно узнать, сдав анализы. Готовьте морсы из свежезамороженной ягоды. Не забывайте про зелень, нежирное мясо и рыбу, мед, имбирь и шиповник. В идеале почти ежедневным дополнением к питанию в период межсезонья должна быть квашеная капуста - именно такая, не маринованная. Она не только является источником витамина С, но и выступает прекрасным пребиотиком. Это средство, поддерживающее здоровую микрофлору кишечника, которая считается фундаментальной основой здорового иммунитета. Помогает в этом и кефир», - рассказал «Вестям Подмосковья» врач-диетолог, сотрудник научного отдела НПК «Био-Веста» Павел Ивакин.
Меланя Маилян также порекомендовала включить в меню цельнозерновые продукты: овес, гречку и коричневый рис. С их помощью получится пополнить запас калия, магния и железа - эти элементы нужны для поддержания иммунитета, работы нервной и сердечно-сосудистой систем.
«Поддерживайте уровень физической активности: танцуйте, плавайте, ходите пешком! И проходите ежегодные чек-апы под контролем специалистов вне зависимости от времени года», - резюмировала Наталия Кирдянкина.