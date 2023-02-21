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2 часа назад

Иммунолог Жемчугов напомнил о необходимости пройти ревакцинацию от кори

runews24.ru

В России выявляют случаи заболевания корью. При этом под риском заражения находятся большинство россиян, так как их иммунитет, приобретенный в следствие вакцинации, уже не действует.

Иммунолог напомнил о необходимости пройти ревакцинацию от кори
Фото: Runews24Runews24

В связи с этим врач-иммунолог Владислав Жемчугов рекомендует жителям страны задуматься о ревакцинации. Специалист уточняет, что речь о тех, кто делал прививку от кори 20 лет назад. Именно они, а также люди с ослабленным иммунитетом сейчас находятся под риском заражения, пишет НСН.

«Совет здесь таков — если собираетесь поехать в регион с неблагополучной ситуацией по кори, при этом прошло двадцать лет с тех пор, когда вы в последний раз делали прививку от этой болезни, стоит ревакцинироваться», - говорит жемчугов.

При этом иммунолог напоминает, что корь – очень тяжело переносится. В некоторых случаях даже тяжелее гриппа и коронавируса.

ЗОЖ,Владислав Жемчугов,
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