Иммунолог напомнил о необходимости пройти ревакцинацию от кори

В России выявляют случаи заболевания корью. При этом под риском заражения находятся большинство россиян, так как их иммунитет, приобретенный в следствие вакцинации, уже не действует.

В связи с этим врач-иммунолог Владислав Жемчугов рекомендует жителям страны задуматься о ревакцинации. Специалист уточняет, что речь о тех, кто делал прививку от кори 20 лет назад. Именно они, а также люди с ослабленным иммунитетом сейчас находятся под риском заражения, пишет НСН.