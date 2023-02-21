Иммунолог напомнил о необходимости пройти ревакцинацию от кори

В России выявляют случаи заболевания корью. При этом под риском заражения находятся большинство россиян, так как их иммунитет, приобретенный в следствие вакцинации, уже не действует.
В связи с этим врач-иммунолог Владислав Жемчугов рекомендует жителям страны задуматься о ревакцинации. Специалист уточняет, что речь о тех, кто делал прививку от кори 20 лет назад. Именно они, а также люди с ослабленным иммунитетом сейчас находятся под риском заражения, пишет НСН.
«Совет здесь таков — если собираетесь поехать в регион с неблагополучной ситуацией по кори, при этом прошло двадцать лет с тех пор, когда вы в последний раз делали прививку от этой болезни, стоит ревакцинироваться», - говорит жемчугов.
При этом иммунолог напоминает, что корь – очень тяжело переносится. В некоторых случаях даже тяжелее гриппа и коронавируса.