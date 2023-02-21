Как защитить глаза, работая за компьютером

Нагрузка на глаза сегодня несопоставима с той, которую мы имели еще лет 20 назад. Полный рабочий день за компьютером, непрерывное использование смартфонов, вечером - телевизор, - в результате зачастую развиваются заболевания глаз и другие специфичные состояния, в том числе - так называемый дисплейный синдром. Что это за состояние, можно ли его предотвратить и как с ним справиться? Об этом "Российской газете" рассказал врач-офтальмолог, доктор медицинских наук, главный врач "Инвитро-Москва" Сергей Хомяков.

Фото: Российская газета Российская газета

Что такое дисплейный синдром?

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Сергей Хомяков: Дисплейный синдром может развиваться из-за длительной непрерывной работы за монитором - на близком от него расстоянии в статическом положении.

Основные симптомы: повышенная утомляемость, снижение работоспособности, зрительное утомление, затруднение фокусировки и быстрого перевода фокуса с близкого на далекое расстояние, затуманивание предметов, ощущение инородного тела в глазах, покраснение глаз, головная боль, боль в спине, шее, в верхнем плечевом поясе. Симптомы могут сочетаться друг с другом.

Это заболевание появилось совсем недавно. В докомпьютерную эру люди не взаимодействовали с дисплеями, соответственно, не имели такой длительной статической зрительной нагрузки. При этом зачастую не соблюдаются гигиенические нормативы такой зрительной работы.

Как можно помочь человеку с таким заболеванием?

Сергей Хомяков: Самое простое лечение - убрать первопричину, в данном случае, экран монитора. Сделать это не представляется возможным. Соответственно, надо соблюдать правило зрительной работы - 20/20/20 - 20 минут работа, затем минимум 20-секундный отдых, во время которого надо смотреть вдаль, на расстояние 20 футов и далее - в метрической системе это шесть метров.

Во время такой паузы необходимо "разгрузить" глаза, переводя взор с далекого на близкое расстояние и обратно, при этом обязательно надо встать, сделать легкую разминку, офисную гимнастику, пройтись.

Также нужно обратить внимание на эргономику рабочего места - выбрать правильный стул, отрегулировать его по высоте, выставить освещение на рабочем месте, управлять микроклиматом - температурой, влажностью, движением воздуха.

Наконец, если человеку прописаны средства коррекции - очки или линзы, их следует обязательно использовать в том режиме, который указал офтальмолог.

Как можно помочь себе, если этот синдром все-таки случился?

Сергей Хомяков: Нужно соблюдать правила зрительной работы, которые я уже перечислил. Если же появились симптомы, следует обратиться к офтальмологу. Офтальмолог оценит состояние оптического аппарата глаза, назначит по показаниям очковую коррекцию, слезозаместительную терапию, порекомендует обратиться к неврологу, возможно массажисту.