Психиатр связал проблемы с сердцем с дремотой после работы

Врач-психиатр Макс Пембертон призвал отказаться от привычки дремать после работы, чтобы улучшить качество сна и избежать проблем со здоровьем.

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Как рассказал журналистам зарубежный медик, немало людей предпочитает вздремнуть после рабочего дня. Пембертон отметил, что привычка уделять сну разное количество часов может спровоцировать развитие многих недугов. В этот список попали атеросклероз, гипертония, диабет и проблемы с сердцем, передает издание Inforeactor.ru со ссылкой на Daily Mail.