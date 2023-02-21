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45 минут назад

Зарубежный психиатр связал проблемы с сердцем с дремотой после работы

Vse42.ru

Врач-психиатр Макс Пембертон призвал отказаться от привычки дремать после работы, чтобы улучшить качество сна и избежать проблем со здоровьем.

Психиатр связал проблемы с сердцем с дремотой после работы
Фото: Vse24Vse24

Как рассказал журналистам зарубежный медик, немало людей предпочитает вздремнуть после рабочего дня. Пембертон отметил, что привычка уделять сну разное количество часов может спровоцировать развитие многих недугов. В этот список попали атеросклероз, гипертония, диабет и проблемы с сердцем, передает издание Inforeactor.ru со ссылкой на Daily Mail.

Чтобы сохранить здоровье, психиатр порекомендовал наладить режим и придерживаться расписания запланированных дел, даже если "нападает" усталость. Основная работа должна быть закончена за пару часов до отхода ко сну, во время которых можно уделить внимание чтению или принять ванну.

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