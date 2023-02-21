Как записаться на онлайн-прием в частную клинику

Частным клиникам могут разрешить назначать лечение после онлайн-приема пациентов. Человек, который уже знает свой диагноз, сможет получить дистанционную телеконсультацию другого врача. Для этого Правительство своим постановлением намерено ввести специальный экспериментальный правовой режим — проект документа размещен на портале проектов нормативных правовых актов и представлен на обсуждение. Как работает система телемедицины сегодня, выясняла «Парламентская газета».

Фото: Парламентская газета Парламентская газета

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Документ содержит два новшества. Первое — продолжить лечение пациента сможет другой врач, а не только поставивший диагноз. Второе — по результатам этой телеконсультации можно назначать или корректировать уже назначенное лечение, но только по диагнозу, который установлен на очном приеме.

Действие экспериментального правового режима предлагают распространить на 15 частных клиник в ряде городов России. Инициаторы документа рассчитывают, что такой эксперимент станет шагом в развитии телемедицинских технологий.

Помогла пандемия

Первый закон о телемедицине появился в России в 2018 году. Но завоевывать признание у медиков и пациентов дистанционные приемы начали во время пандемии коронавируса. Тогда онлайн-консультации стали популярны как у врачей, оказавшихся на передовой, так и у пациентов, лишенных возможности лично посетить доктора из-за карантина.

Например, появились государственные «ковидные» телемедицинские центры, которые помогали людям с COVID-19, выздоравливающим дома. В Москве запустили телемедицинский проект по детской психиатрии. Кроме государственных, начали быстро развиваться и частные телемедицинские сервисы.

Консилиумы и консультации

Существует два вида дистанционных консультаций — «врач-врач» и «врач-пациент». Первый предполагает обмен мнениями между докторами, например, это консилиум в сложных случаях.

«Консультации «врач-врач» сегодня — ежедневная и распространенная практика, — рассказал «Парламентской газете» член Комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности заслуженный врач России Владимир Круглый. — В онлайн-формате совместные решения принимают доктора федеральных и региональных медицинских центров, например, о переводе пациента из одного медучреждения в другое».

Второй вид консультаций подразумевает профилактические онлайн-беседы доктора с пациентом, сбор и анализ данных, оценку эффективности лечения, наблюдение, принятие решение о необходимости очного приема. При этом наблюдение пациента ведет врач, который диагностировал болезнь во время очного общения.

Ставить диагноз с помощью телемедицины врачу нельзя. По словам Владимира Круглого, вопрос, можно ли диагностировать болезнь онлайн, широко обсуждали в медицинском сообществе. «Большинство профессионалов, экспертов, врачей поддержали позицию, что первичный осмотр обязательно должен быть очным. Эти нормы закреплены в законе о телемедицине», — подчеркнул сенатор.

Когда удобна дистанция

За первичной онлайн-консультацией может обратиться человек, который почувствовал себя плохо и пытается понять, нужно ли идти к врачу на очный прием и к какому именно специалисту. Или если нужно получить медицинский совет, который не требует постановки диагноза.

На повторный онлайн-прием записываются, когда надо, например, продлить или закрыть больничный или получить очередной рецепт на лекарство, которое человек принимает постоянно.

Какие средства хороши

Средством дистанционного общения с доктором может быть, в принципе, любая удобная обоим — врачу и пациенту — онлайн-платформа. Но все же рекомендовано консультироваться через личный кабинет на сайте клиники или через медицинские приложения. Во-первых, они подключены к Единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения, в которой хранится медицинская информация из всех государственных и частных клиник. Во-вторых, там используют защищенные каналы передачи данных. Это позволяет обеспечивать приватность — мошенники не получат доступ к чату, аудио- или видеозаписи консультации.

Пообщаться с врачом онлайн можно бесплатно по полису ОМС. Такие услуги предоставляют как государственные клиники, так и частные, заключившие договор со страховым фондом. Можно попасть на онлайн-прием в частную клинику и за деньги.

Записаться на бесплатную консультацию можно на сайте gostelemed.ru, авторизовавшись через портал госуслуг.