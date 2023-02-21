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2 часа назад

Это простое упражнение улучшит осанку

Ferra.ru

Известно, что хорошо укрепляют мышцы и улучшают осанку медленные приседания. Но делать их нужно правильно. Вот что вам нужно знать.

Это простое упражнение улучшит осанку
Фото: FerraFerra

Одна из причин, почему у многих пожилых плохая осанка, - это то, что со временем группы мышц, которые поддерживают её, начинают работать хуже.

В равновесии тело поддерживают специальные мышцы - антигравитационные. Если вы будете много сутулиться, то организм посчитает, что эти мышцы не нужны, и станет их укорачивать. Из-за этого ваша осанка будет становиться всё хуже, вы также можете столкнуться с такими проблемами, как боли в спине, эффект застывшего плеча.

Для того чтобы избежать ухудшения осанки, нужно тренировать мышцы. Тем, кто не привык заниматься спортом, профессор Токийского университета Наоката Исии советует специальные медленные тренировки. И они эффективно воздействуют и на быстрые, и на медленные мышечные волокна.

Специалист рекомендует в качестве упражнения, которое поддержит мышцы, выполнять медленные приседания. Подойдёт это упражнение для людей, у которых таз наклонён вперёд.

Нужно поставить ноги на ширину плеч, развернуть стопы немного наружу, затем положить руки в область паха ладонями вверх и слегка присесть. Медленно и в течение четырёх секунд далее нужно опускаться и удерживать при этом ладони в исходном положении (вдох). В идеале бёдра у вас должны находиться параллельно полу. И если вы пока не можете этого сделать, просто опустите бёдра настолько, насколько вы сможете. После это в течение четырёх секунд медленно поднимайтесь (выдох). Вам нужно делать всё это по три подхода в день два-три раза в неделю.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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