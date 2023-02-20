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2 часа назад

Врач Румянцева пояснила, почему после еды часто хочется спать

Вечерняя Москва

Врач Валерия Румянцева рассказала, почему после еды часто хочется спать.

Врач пояснила, почему после еды часто хочется спать
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Эксперт пояснила, что если человек поел пищу, богатую белками и углеводами, организму понадобится больше энергии на ее переваривание. Таким образом, велики шансы, что он почувствует сонливость и усталость после еды. Кроме того, энергию отнимает резкий скачок глюкозы в крови.

В связи с этим перекусы должны быть легкими, например несладкий йогурт с ягодами или фрукты с орехами. Стоит есть чаще, но маленькими порциями, пить больше воды.

Если сонливость после еды возникает часто и не проходит долгое время, то стоит обратиться к врачу, так как подобный симптом может сигнализировать о наличии сахарного диабета, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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