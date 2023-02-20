Врач пояснила, почему после еды часто хочется спать

Врач Валерия Румянцева рассказала, почему после еды часто хочется спать.

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Эксперт пояснила, что если человек поел пищу, богатую белками и углеводами, организму понадобится больше энергии на ее переваривание. Таким образом, велики шансы, что он почувствует сонливость и усталость после еды. Кроме того, энергию отнимает резкий скачок глюкозы в крови.

В связи с этим перекусы должны быть легкими, например несладкий йогурт с ягодами или фрукты с орехами. Стоит есть чаще, но маленькими порциями, пить больше воды.