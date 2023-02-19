Как вейпинг навредит вашему здоровью: пять последствий

Ранее учёные считали, что вейпинг - это безопасная альтернатива обычным сигаретам. Однако последние научные данные говорят о том, что электронные сигареты тоже могут спровоцировать определённые проблемы со здоровьем. И эксперт перечислил пять таких проблем.

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Раджив Патель, медицинский обозреватель службы цифрового здравоохранения Now Patient, объяснил, чем может быть опасен для здоровья вейп. Сегодня мы видим, как электронные сигареты курят не только взрослые, но и подростки. Поэтому важно знать, к каким последствиям это может привести.

Повреждение органов. В состав электронных сигарет входит никотин и другие химические вещества, которые могут плохо сказаться на состоянии ваших органов. Кроме повреждения лёгких, вас могут ждать проблемы с сердцем и мозгом. Рубцевание лёгких. В некоторых ароматизаторах, которые используют для создания жидкости для вейпа, содержится диацетил. Из-за этого вещества у человека может повыситься риск развития облитерирующего бронхиолита, из-за чего у него могут появиться рубцы в лёгких.

Повреждение лёгких. Сокращённо такое повреждение называют EVALI. Это на самом деле серьёзное заболевание, которое может даже привести к смерти. Среди симптомов EVALI выделяют боль в области груди, одышку, лихорадку, учащённый пульс и др. Болезни сердца. Согласно результатам исследований, при использовании электронных сигарет сосуды могут повредиться так же, как и при курении обычных. Астма. В исследовании, проведённом в 2021 году, говорится, что у любителей вейпа шансов заболеть астмой больше, чем у тех, кто не курит электронные сигареты. Кроме того, у людей с астмой из-за вейпинга состояние только ухудшится.