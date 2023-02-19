Как вейпинг навредит вашему здоровью: пять последствий

Ранее учёные считали, что вейпинг - это безопасная альтернатива обычным сигаретам. Однако последние научные данные говорят о том, что электронные сигареты тоже могут спровоцировать определённые проблемы со здоровьем. И эксперт перечислил пять таких проблем.
Раджив Патель, медицинский обозреватель службы цифрового здравоохранения Now Patient, объяснил, чем может быть опасен для здоровья вейп. Сегодня мы видим, как электронные сигареты курят не только взрослые, но и подростки. Поэтому важно знать, к каким последствиям это может привести.
Повреждение органов. В состав электронных сигарет входит никотин и другие химические вещества, которые могут плохо сказаться на состоянии ваших органов. Кроме повреждения лёгких, вас могут ждать проблемы с сердцем и мозгом. Рубцевание лёгких. В некоторых ароматизаторах, которые используют для создания жидкости для вейпа, содержится диацетил. Из-за этого вещества у человека может повыситься риск развития облитерирующего бронхиолита, из-за чего у него могут появиться рубцы в лёгких.
Повреждение лёгких. Сокращённо такое повреждение называют EVALI. Это на самом деле серьёзное заболевание, которое может даже привести к смерти. Среди симптомов EVALI выделяют боль в области груди, одышку, лихорадку, учащённый пульс и др. Болезни сердца. Согласно результатам исследований, при использовании электронных сигарет сосуды могут повредиться так же, как и при курении обычных. Астма. В исследовании, проведённом в 2021 году, говорится, что у любителей вейпа шансов заболеть астмой больше, чем у тех, кто не курит электронные сигареты. Кроме того, у людей с астмой из-за вейпинга состояние только ухудшится.
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