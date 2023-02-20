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3 часа назад

Врачи рассказали, чем опасен недостаток сна

СОВАиещё 1

Специалисты Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики рассказали, чем вреден избыток и недостаток сна.

Врачи рассказали, чем опасен недостаток сна
Фото: СОВАСОВА

По словам экспертов, вреден и избыток, и недостаток сна. Человеку необходимо спать не менее 6 и не более 8 часов в сутки.

"Очень важно ложиться спать до 23:00, потому что в это время активно вырабатывается гормон сна - мелатонин, который замедляет процессы старения в организме, влияет на уровень гормона роста и помогает бороться со стрессом. А также уменьшает жировую прослойку в теле, увеличивает размер мышц, поддерживает иммунитет и контролирует аппетит", - добавляют медики.

Любители поспать подольше рискуют ухудшить свое состояние, как и те, кто спит менее 6 часов. Дефицит чреват разбитостью, усталостью и сонливостью. Он негативно сказывается на функционировании всего организма, а в особенности - на работе мозга. Например, хронический недосып может привести к ухудшению памяти, внимания, раздражительности и подавленному эмоциональному состоянию.

Специалисты заверяют:

"Если вы заметили, что вам стало сложнее концентрироваться на ежедневных задачах, то это симптом недостатка сна".

Правильный сон помогает организму по-настоящему отдохнуть и восстановиться.

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