Врачи рассказали, чем опасен недостаток сна

Специалисты Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики рассказали, чем вреден избыток и недостаток сна.
По словам экспертов, вреден и избыток, и недостаток сна. Человеку необходимо спать не менее 6 и не более 8 часов в сутки.
"Очень важно ложиться спать до 23:00, потому что в это время активно вырабатывается гормон сна - мелатонин, который замедляет процессы старения в организме, влияет на уровень гормона роста и помогает бороться со стрессом. А также уменьшает жировую прослойку в теле, увеличивает размер мышц, поддерживает иммунитет и контролирует аппетит", - добавляют медики.
Любители поспать подольше рискуют ухудшить свое состояние, как и те, кто спит менее 6 часов. Дефицит чреват разбитостью, усталостью и сонливостью. Он негативно сказывается на функционировании всего организма, а в особенности - на работе мозга. Например, хронический недосып может привести к ухудшению памяти, внимания, раздражительности и подавленному эмоциональному состоянию.
Специалисты заверяют:
"Если вы заметили, что вам стало сложнее концентрироваться на ежедневных задачах, то это симптом недостатка сна".
Правильный сон помогает организму по-настоящему отдохнуть и восстановиться.