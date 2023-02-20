Врачи рассказали, чем опасен недостаток сна

"Очень важно ложиться спать до 23:00, потому что в это время активно вырабатывается гормон сна - мелатонин, который замедляет процессы старения в организме, влияет на уровень гормона роста и помогает бороться со стрессом. А также уменьшает жировую прослойку в теле, увеличивает размер мышц, поддерживает иммунитет и контролирует аппетит", - добавляют медики.