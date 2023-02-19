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3 часа назад

Стало известно, как извлечь максимальную пользу из чая. Вы удивитесь

Секрет Фирмы

Чай не относится к напиткам, которые прямо уж очень сильно влияют на здоровье. Хуже от него не становится, но и ожидать какого-то оздоровительного волшебства тоже наивно.

Как извлечь максимальную пользу из чая
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Как ни странно, максимальную пользу из напитка можно извлечь, просто ничего в него не добавляя, рассказала врач-терапевт высшей квалификационной категории Ольга Александрова. Но с травяными чаями стоит быть аккуратнее.

Чай можно сделать полезным, если не добавлять в него сахар и другие подсластители, сказала врач «Прайму». Но это в принципе к любым напиткам, в том числе и к кофе. Что считается самым полезным в чае? Это катехины (сильными антиоксиданы), эфирные масла, аминокислоты, витамины В1, В2, Р, РР, железо, магний, кальций и кофеин. Кстати, в чёрном чае кофеина может быть больше, чем энергетики и даже в растворимом кофе.

Три чашки зелёного чая в день помогают снизить риск развития рака предстательной железы и рака эндометрия, отметила Александрова. Также напиток полезен для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инфаркта головного мозга и инфаркт миокарда. Уже упомянутый чёрный чай особенно полезен пожилым, потому что уменьшает риск развития когнитивных нарушений и даже остеопороза.

Но вот осторожнее нужно быть с травяными чаями, добавила терапевт. Некоторые травы могут плохо повлиять на организм. К тому же у человека может быть аллергия. Так что сначала лучше посоветоваться с врачом. Один из популярный напитков у россиян — чайный гриб. Хотя когда-то эта слоистая скользкая субстанция из бактерий и дрожжей в мутной банке очень даже пугала народ. О свойствах необычного напитка мы рассказывали здесь .

ЗОЖ,Ольга Александрова,
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