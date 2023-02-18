Любителей контактных линз взволновала попавшая в СМИ история американца Майкла Крамхольца. Мужчина лишился зрения на одном глазу из-за плотоядных паразитов.
Сам он утверждает, что проблемы с глазом начались у него после того, как он однажды ненадолго прилёг вздремнуть, не сняв линзы.
Может ли ношение линз привести к слепоте, рассказала врач-офтальмолог Мария Левина.
Специалист усомнилась в прямой связи между тем, что Крамхольц носил линзы, и появившейся у него проблемой. Люди периодически засыпают в контактных линзах даже на всю ночь и это никак не сказывается на их зрении. Скорее всего, заболевание спровоцировал ряд других факторов, уверена врач.
Однако проблемы из-за линз возникнуть всё-таки могут, добавила она. И чаще всего в них виноват сам пользователь.
Самая частая ошибка — это нарушение режима ношения.
Если вы покупаете линзы-однодневки, не стоит пользоваться ими долго.
На первом месте по статистике осложнений от ношения контактных линз — несоблюдение банальных принципов гигиены, рассказала офтальмолог «Ленте.ру».
Люди забывают, что в линзах нельзя плавать в бассейне и тем более в грязных водоёмах, а перед тем, как снимать или надевать их, плохо моют руки.
Всё это в итоге может привести к заражению.