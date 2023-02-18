Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
-1° в 
USD 74.76EUR 79.61
Войти в почту
2 часа назад

Может ли ношение линз привести к слепоте

Секрет Фирмы

Любителей контактных линз взволновала попавшая в СМИ история американца Майкла Крамхольца. Мужчина лишился зрения на одном глазу из-за плотоядных паразитов.

Может ли ношение линз привести к слепоте
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Сам он утверждает, что проблемы с глазом начались у него после того, как он однажды ненадолго прилёг вздремнуть, не сняв линзы.

Может ли ношение линз привести к слепоте, рассказала врач-офтальмолог Мария Левина.

Специалист усомнилась в прямой связи между тем, что Крамхольц носил линзы, и появившейся у него проблемой. Люди периодически засыпают в контактных линзах даже на всю ночь и это никак не сказывается на их зрении. Скорее всего, заболевание спровоцировал ряд других факторов, уверена врач.

Однако проблемы из-за линз возникнуть всё-таки могут, добавила она. И чаще всего в них виноват сам пользователь.

Самая частая ошибка — это нарушение режима ношения.

Если вы покупаете линзы-однодневки, не стоит пользоваться ими долго.

На первом месте по статистике осложнений от ношения контактных линз — несоблюдение банальных принципов гигиены, рассказала офтальмолог «Ленте.ру».

Люди забывают, что в линзах нельзя плавать в бассейне и тем более в грязных водоёмах, а перед тем, как снимать или надевать их, плохо моют руки.

Всё это в итоге может привести к заражению.

ЗОЖ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий