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3 часа назад

Могут ли люди теоретически питаться человеческой кровью

express-novosti.ru

Кровь часто называют живительной жидкостью. Можно ли питаться ею?

Могут ли люди теоретически питаться человеческой кровью
Фото: Кадр из сериала "Интервью с вампиром"Кадр из сериала "Интервью с вампиром"

Многие беспозвоночные, в частности, сосут кровь крупных животных, не получая необходимых питательных веществ из других источников. Однако, несмотря на то, что кровь считается «живительной» жидкостью, для человека ее регулярное потребление в больших количествах может быть опасным для жизни из-за содержания в ней потенциальных патогенов.

Даже стакан крови, явно свободной от инфекций, по мнению исследователей, не будет полностью лишен риска. Проблема заключается главным образом в высокой концентрации железа, которое в чрезмерных количествах может вызвать серьезные проблемы со здоровьем.

Другая проблема заключается в различии групп крови: если у «гостя», например, язва или другая открытая рана в пищеварительном тракте, и в его кровь попадет чужая кровь, он рискует получить сильную иммунную реакцию.

И последнее, но не менее важное: кровь не содержит достаточного количества всех питательных веществ, необходимых нам для выживания.

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