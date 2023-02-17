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3 часа назад

Сколько нужно ходить в день, чтобы не заболеть деменцией в старости

Учёные из Калифорнийского университета в Сан-Диего пришли к выводу, изучив 1277 женщин в возрасте 65 лет и старше.

Сколько нужно ходить в день, чтобы не заболеть деменцией в старости
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Участницы исследования носили устройства-шагомеры в течение семи дней. При этом они не должны были как-то менять привычный образ жизни.

Впоследствии оказалось, что каждая дополнительная 31 минута умеренной или интенсивной физической активности в день снижала риск развития деменции на 21%. 1865 шагов обеспечивали снижение риска деменции на 33%. Интересно, что большее время сидения не было связаны с более высоким риском старческого слабоумия. Быстрая ходьба может служить примером умеренной или интенсивной физической активности.

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