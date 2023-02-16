Как бросить курить за 5 дней: метод астронавтов

Рассказываем, как участники космической экспедиции избавлялись от пристрастия к сигаретам.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

В первые дни существования NASA в организации не было никого и ничего известнее самих астронавтов. Даже руководство организации было удивлено таким огромным вниманием к пилотам и их мгновенной популярности в обществе.

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«Оригинальная семёрка» (группа из семи космонавтов, выбранных для полёта на космическом корабле) первый раз предстала перед прессой 9 апреля 1959 года в Вашингтоне. И самое интересное, что бросалось в глаза на кадрах оригинальной хроники — задымлённость комнаты.

Астронавты Дик Слейтон, Алан Шепард и Уолли Ширра открыто курили перед камерами. Это вызвало вопросы у журналистов: сможет ли вредная привычка помешать успешному выполнению миссии?

Не будем забывать, что NASA должно было убедить американских налогоплательщиков потратить почти 4% национального бюджета на отправку 12 американцев на поверхность Луны.

После первой пресс-конференции астронавты не появлялись перед камерами курящими. Это не было случайностью. Курение на станции строго запрещено по соображениям безопасности, а также поскольку это угрожает здоровью и самих лётчиков.

Как же участники космической экспедиции избавлялись от пристрастия к сигаретам по пятидневной системе?

Первый день

Рекомендовано начать день на полчаса-час раньше обычного. И первым делом выпить 500–700 мл чистой воды, а затем перейти к стандартным гигиеническим процедурам.

Рацион завтрака — только фрукты или фруктовые соки. Через некоторое время после завтрака выполните дыхательную гимнастику (глубокий вдох-выдох). При появлении желания закурить — отвлекайтесь от него двумя-тремя стаканами воды или сока и дыхательными упражнениями. По возможности избегайте пассивного курения, нахождения в накуренном помещении.

Рацион обеда – овощной: салат, суп, рагу, сок, десерт на ваш вкус, например, любимый чай с вареньем. После обеда обязательно отправляйтесь на короткую прогулку.

Рацион ужина — лёгкий, как и обед. Время после ужина посвятите хобби, отвлекитесь и займите себя чем-нибудь приятным или полезным.

Второй день

Встав утром, повторите процедуру с выпиванием двух-трёх стаканов воды натощак, сделайте дыхательные упражнения.

На завтрак выберите фрукты или соки. По возможности доберитесь на работу пешком или хотя бы часть пути пройдите в качестве лёгкой разминки. В остальном соблюдайте режим первого дня. При возникновении желания курить перейдите к дыхательным упражнениям, выпейте воды или сока.

Третий день

Сохраняйте настроенный режим дня и питания. Задача третьего дня — не просто не курить, но и укреплять волю в решении отказа от табака.

Четвёртый день

Вы привыкаете к новому режиму, а контролировать желание курить становится проще.

Пятый день