Как поднимает настроение витамин D?

Солнце — главный поставщик витамина D в организм человека. Часть его достается людям вместе с пищей. Влияет этот витамин на крепость костей и зубов, на усвоение кальция и фосфора, на обмен веществ и укрепление иммунитета. Об этом изданию «Вести Подмосковья» сообщает пресс-служба сети медицинских лабораторий KDL.

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«Когда говорят о витамине D, то сразу вспоминают о его важности для скелета. Немногие знают, что его нехватка может сказаться на настроении и даже спровоцировать депрессию. В том случае, если к подавленности и апатии привел именно дефицит этого витамина, нормализация его уровня в организме поможет восстановить хорошее самочувствие», - говорит руководитель медицинского департамента сети KDL Ольга Малиновская.

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На самом деле дефицит витамина D является проблемой для всего мира. Нехватку витамина ощущают около миллиарда жителей планеты. И это не обходит стороной жителей «солнечных» стран в Азии и Африке. Дефицит возникает не просто так, а из-за образа жизни. Он спутник людей, которые мало бывают на улице, ведут малоподвижный образ жизни, набирают лишний вес, хаотично питаются.

Что касается питания, то нехватку витамина можно восполнить такой пищей, как печень тресковых рыб, говяжья и куриная печень, молоко и молочные продукты, яичные желтки. При этом сбалансированное питание рассчитать все равно сложно, так как содержание витаминов может отличаться из-за условий приготовления и хранения продуктов.

«В России дефицит витамина D наблюдается примерно у 85% взрослых. Многие при этом даже не знают о том, что потребляют недостаточно этого витамина, а симптомы гиповитаминоза – сильную усталость, подавленное настроение, забывчивость, проблемы с концентрацией внимания - связывают со стрессом или, например, временем года», - отмечает Ольга Малиновская.