Что произойдет, если хотя бы раз надеть наушники-затычки

Самые популярные недорогие наушники — внутриканальные. Их ещё называют «наушники-затычки». Меломаны полюбили их за прекрасную шумоизоляцию и полноту звучания. И многие уже наслышаны о вреде таких устройств — мол, можно слух посадить.

Фото: unsplash.com unsplash.com

На самом деле главная проблема затычек в том, что они провоцируют образование серных пробок в ушах, объяснила отоларинголог Марина Паукова. И для этого достаточно надеть их всего один раз.

Наши уши самоочищаются от серы. Для этого в слуховом проходе есть подвижная хрящевая часть. Там находятся специальные ворсинки, которые выталкивают серу наружу, рассказала Паукова «Газете.Ru».

По словам врача, внутриканальные наушники проталкивают серу из наружного ушного канала глубже, в другой отдел. Он расположен в костной, неподвижной части слухового прохода.

Самостоятельно организм не может вытолкнуть оттуда серу, поэтому придётся идти к лору, чтобы он прочистил всё спецсредствами.

Пробка может образоваться, даже если надеть наушники-затычки один раз. Риски резко возрастают, если наушник долго находится в ухе во влажном климате или при жаре.

Секреция серы увеличивается, а ворсинки не могут вывести её наружу, потому что им мешает затычка. А если долго пользоваться внутриканальными наушниками, можно и вовсе заработать тяжёлые воспаления, предупредила врач.