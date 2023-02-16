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33 минуты назад

Почему пасты от зубного камня — это пустая трата денег

Секрет Фирмы

Маркетологи не зря едят свой хлеб, если россияне упорно покупают зубные пасты, которые обещают чудесное избавление от камня.

Почему пасты от зубного камня — это пустая трата денег
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

На самом деле от него поможет только профессиональная чистка в кабинете врача, объяснила стоматолог Евгения Бойцова.

По её словам, зубной камень — это застывший налёт, который не растворить никакими пастами или примочками.

Как объяснила специалист, зубной камень образуется, когда налёт, который есть у 80% людей, отвердевает из-за солей в слюне. А налёт появляется из-за плохой гигиены рта — зубы-то чистить нужно два раза в день не менее трёх минут, да к тому же хорошо бы знать верную технику, иметь правильную щётку (лучше ультразвуковую или механическую) и пользоваться в течение дня другими приблудами вроде зубной нити.

Камень образуется в основном над или под деснами у передних зубов и верхних шестёрок, там как раз и расположены слюнные железы.

Из-за камня внутренняя поверхность зубов становится шероховатой, дёсны начинают кровить и появляется неприятный запах изо рта.

Всякие разрекламированные пасты от зубного камня максимум что могут, так это помочь в профилактике, но никак не удалить минерализированные отложения.

Нужно смотреть на состав. В пасте обязательно должны быть пирофосфаты, фториды, соединения цинка, соли лимонной кислоты и триклозан (антибактериальный компонент).

От зубного камня может избавить лишь ультразвуковая чистка у стоматолога, призналась Бойцова, и никакие бабушкины методы не помогут. А избавляться от него нужно обязательно, иначе могут развиться гингивит, пародонтит, кариес и многое другое.

ЗОЖ,
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