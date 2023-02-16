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4 часа назад

Перечислены привычки при чистке зубов, разрушающие эмаль и десны

Секрет Фирмыиещё 1

Неправильная чистка зубов может принести больше вреда, чем пользы. Она разрушает эмаль и способна вызывать воспаление дёсен. Кроме того, из-за больных зубов могут развиться и другие болезни.

Привычки при чистке зубов, разрушающие эмаль и десны
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Стоматолог Антонина Красовская рассказала, как чистить зубы правильно.

По её словам, самое вредное — это горизонтальные движения щёткой с сильным нажатием на неё.

Так грязь лишь разносится между зубами, и страдает эмаль. Как оказалось, неправильно и делать щёткой только вертикальные движения, ведь так налёт попадает под десну, вызывая её воспаление.

Также не стоит злоупотреблять отбеливающими пастами. Надо правильно подбирать степень их абразивности и не допускать увеличения чувствительности зубов, рассказала врач «Доктору Питеру».

Проректор по учебной работе Первого петербургского медуниверситета, главный внештатный стоматолог Петербурга Андрей Яременко предупредил, что не надо чистить зубы сразу же после пробуждения. Лучше это делать уже после завтрака.

Также нельзя слишком быстро чистить зубы. Если же по утрам мало времени, то лучше купить электрическую зубную щётку.

Некоторые люди используют для чистки зубов порошок — мол, это естественное и натуральное средство. Но Яременко считает, что он только наносит вред зубам. Так что к его советам лучше прислушаться. Тем более на фоне дефицита импортных препаратов для стоматологов и выросших цен на услуги по лечению зубов.

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