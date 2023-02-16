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2 часа назад

Что мешает вам выспаться

Секрет Фирмыиещё 2

Каждый день обещаете себе лечь пораньше, а вечером снова засиживаетесь допоздна?

Что мешает вам выспаться
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Причина может быть в ваших привычках, которые не дают наладить здоровый сон. О них рассказал врач-сомнолог Максим Новиков.

Прежде всего доктор напомнил, что плохой сон и его отсутствие бьют по памяти, вниманию и настроению. Кстати, недосып может спровоцировать гипертонию и избыточный вес, а иногда — даже рак.

Одной из главных ошибок эксперт назвал желание побыстрее уснуть. По его словам, для нашего мозга очень важны ежедневные ритуалы, поэтому перед сном можно выполнять некоторые из них. К примеру, принимать тёплый душ, слушать успокаивающую музыку или смотреть приятный фильм.

Такие «сонные» привычки помогут мозгу расслабиться и уснуть, пообещал эксперт.

Быстрее перейти в сон также помогут тёплое одеяло и хорошо проветренная комната.

Ещё Новиков призвал узнать свою личную норму сна, ведь кому-то достаточно пяти-шести часов, а другие высыпаются только после 10–12 часов сна.

«Знание своей личной нормы сна позволит грамотно спланировать режим. Сколько часов сна необходимо именно вам, подскажет отпуск. Обратите внимание на то, во сколько вы ложитесь и просыпаетесь, когда вы отдыхаете от ежедневной рутинной работы», — посоветовал врач.

Кстати, плохо засыпать вы можете и из-за позднего и плотного ужина. Лучше за два часа до сна поесть лёгкую пищу, а потом уже готовиться к своим вечерним ритуалам.

ЗОЖ,Максим Новиков,
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