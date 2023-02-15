Избегайте этих ошибок, если собираетесь начать бегать

Бег может стать отличной тренировкой. Этот вид деятельности сжигает жир, укрепляет кости и улучшает здоровье сердца. Но важно начинать бегать правильно.

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Если вы не подготовитесь к началу занятий бегом должным образом, то можете получить травму. Вот что вам нужно об этом знать.

Представители медицинской компании Kaiser Permanente отмечают, что две самые большие проблемы начинающих бегунов - это плохая осанка и неподходящая обувь.

Нужно выбирать обувь с хорошей поддержкой. Дело в том, что, как говорится в HealthDay, обувь теряет 30-40% амортизирующей способности после около 800 км. Лучше потратить больше денег на обувь известного бренда.

Во время бега необходимо наносить удары передней частью стопы, а не пяткой.

Также вторая пробежка у вас должна быть однозначно не спустя два дня после первой. Связано это с тем, что в данный период мышечная болезненность достигает пика.