Как поддержать организм во время скачков атмосферного давления

Синоптики предупредили о грядущих резких скачках атмосферного давления в центральной части России. Разбираемся, какие заболевания могут обостриться в этот момент и как облегчить себе состояние.

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Барическая депрессия

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что к выходным (18–19 февраля) давление пойдет на спад из-за "барической депрессии".

"Уже в субботу оно понизится на 10–15 миллиметров ртутного столба по сравнению с пятницей, в воскресенье – еще на 7–8 миллиметров. То есть в воскресенье оно будет очень низкое – 735–737 миллиметров ртутного столба"

По словам Вильфанда, из-за этого поменяется и погода. В четверг и пятницу осадков не ожидается, в субботу уже будет низкая облачность и местами снег. Днем температура составит до 3 градусов мороза. В воскресенье в столице потеплеет до минус 2 градусов днем.

Ранее о скачках атмосферного давления также предупреждал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус. По его данным, 16 февраля значения достигнут своего максимума, а затем пойдут на спад.

"В четверг – 755 миллиметров ртутного столба, что уже выше нормы на 7–9 единиц, а к выходным – опять 738–739", – отметил специалист.

Боль в суставах и раздражительность

Скачки атмосферного давления больше всего ощущают на себе люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, вегетативными, тревожными расстройствами, ожирением и сахарным диабетом. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, кардиолог Елена Старк.

"Если атмосферное давление идет на спад, то это проявляется снижением работоспособности, перепадами настроения, снижением артериального давления, сонливостью, апатией. Если давление повышается, то люди могут столкнуться с гипертоническим кризом, головной болью, раздражительностью"

В период атмосферных качелей люди с давними переломами, остеопорозом могут чувствовать боль в суставах, ломоту в костях, продолжила врач.

"В эти дни важно соблюдать режим сна, ложиться пораньше. Нельзя резко вставать с кровати, лучше полежать какое-то время, помассировать виски. Утром можно принять контрастный душ, если вы хорошо переносите его. В такой период можно пить препараты группы B и магний: они помогут поддержать нервную систему", – порекомендовала терапевт.

Важно отказаться от жареной, жирной, соленой пищи, выбирать продукты, которые легко усваиваются, и не забывать пить больше воды.

"Избегайте стрессов. Если у вас запланирована силовая тренировка, то лучше заменить ее легкой нагрузкой или растяжкой. Гипертоникам в течение рабочего дня по возможности нужно иногда принимать горизонтальное положение"