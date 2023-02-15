Доказана польза имбиря для иммунитета

Специалисты Института биологии пищевых систем им. Лейбница при Мюнхенском техническом университете доказали пользу имбиря для иммунитета: определенное вещество оказалось способно активизировать иммунные клетки организма. Результаты работы опубликованы в журнале Molecular Nutrition & Food Research.

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В процессе лабораторных тестов небольшое количество острого вещества гингерола, выделенного из имбиря, наносили на клеточные культуры, а затем наблюдали за реакцией. Известно, что именно это соединение вызывает чувство остроты, считываемое рецептором TRPV1, расположенным на поверхности нервных клеток.

Первый этап заключался в выявлении рецептора на нейтрофильных гранулоцитах, являющихся важным элементов иммунной системы. Эти клетки составляют около двух третей белых кровяных телец и необходимы для борьбы с внешними патогенами.

Второй этап состоял из введения различных концентраций раствора гингерола на поверхность клеток. Выяснилось, что даже 15 микрограммов вещества на литр достаточно, чтобы привести иммунные клетки в состояние повышенной готовности. Подвергшиеся воздействию клетки на 30 процентов сильнее реагировали на пептид, имитирующий бактериальную инфекцию, чем клетки из контрольной группы. При этом в эксперименте по введению блокатора рецептора TRPV1 эффект, вызванный гингеролом, прекращался.