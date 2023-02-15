Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+15° в 
USD 74.21EUR 79.57
Войти в почту
2 часа назад

Доказана польза имбиря для иммунитета

Lenta.ruиещё 1

Специалисты Института биологии пищевых систем им. Лейбница при Мюнхенском техническом университете доказали пользу имбиря для иммунитета: определенное вещество оказалось способно активизировать иммунные клетки организма. Результаты работы опубликованы в журнале Molecular Nutrition & Food Research.

Доказана польза имбиря для иммунитета
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В процессе лабораторных тестов небольшое количество острого вещества гингерола, выделенного из имбиря, наносили на клеточные культуры, а затем наблюдали за реакцией. Известно, что именно это соединение вызывает чувство остроты, считываемое рецептором TRPV1, расположенным на поверхности нервных клеток.

Первый этап заключался в выявлении рецептора на нейтрофильных гранулоцитах, являющихся важным элементов иммунной системы. Эти клетки составляют около двух третей белых кровяных телец и необходимы для борьбы с внешними патогенами.

Второй этап состоял из введения различных концентраций раствора гингерола на поверхность клеток. Выяснилось, что даже 15 микрограммов вещества на литр достаточно, чтобы привести иммунные клетки в состояние повышенной готовности. Подвергшиеся воздействию клетки на 30 процентов сильнее реагировали на пептид, имитирующий бактериальную инфекцию, чем клетки из контрольной группы. При этом в эксперименте по введению блокатора рецептора TRPV1 эффект, вызванный гингеролом, прекращался.

Авторы пришли к выводу, что даже очень низкие концентрации гингерола способны оказать активизирующее действие на иммунные клетки организма. В крови эти концентрации теоретически могут быть достигнуты при употреблении около одного литра имбирного чая, считают ученые.

ЗОЖ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители