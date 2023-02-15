5 страшных побочных эффектов малоподвижного образа жизни

Многие люди сегодня много сидят и мало двигаются. Но такой образ жизни может плохо сказаться на здоровье. Из-за плотного графика заниматься спортом регулярно может быть тяжело, однако отсутствие физических нагрузок может сильно навредить организму.

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Если вы в течение дня постоянно много сидите и мало двигаетесь, то будьте готовы столкнуться со следующими побочными эффектами.

Увеличение веса. Это естественно, ведь вы меньше двигаетесь. Кроме того, по словам доктора Майка Бола, если вы будете потреблять больше калорий, чем сжигать, то будете набирать вес и подвергаться риску ожирения.

Потеря силы и мышечной массы. Если мышцы не нагружаются или недостаточно используются в течение дня, то они становятся меньше. В результате вам будет тяжелее что-либо делать, а ещё вы будете подвержены более высокому риску падения.

Повышение риска развития хронических болезней. Среди этих заболеваний - сахарный диабет, рак, повышенное кровяное давление, инсульт, сердечно-сосудистые заболевания, повышенный уровень холестерина, метаболический синдром, остеопороз и пр.

Увеличение вероятности того, что возникнут проблемы с психикой. У вас может развиться депрессия и беспокойство. Согласно научным исследованиям, проблемы со сном, малоподвижный образ жизни и отсутствие энергии связаны с изменениями настроения и депрессией.

Высокий риск преждевременной смерти. Исследования Европейского общества кардиологов подтверждают, что 20 лет сидячей жизни повышают вероятность ранней смерти в два раза.