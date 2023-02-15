От каких продуктов отказаться, если у вас проблемы с суставами

Артрит - состояние, при котором возникают боль и воспаления в суставах. Один из самых болезненных разновидностей артрита - это подагра. Некоторые виды мяса могут только ухудшить ситуацию при подагре.

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Эксперты уверены, что три вида мяса принесут человеку с подагрой больше вреда, чем пользы. Вообще подагра появляется, когда в суставах накапливаются кристаллы мочевой кислоты, которые вызывают хроническое воспаление, раздражение. Пациенты страдают от таких симптомов, как сильные боли, отёк или покраснение суставов.

Старший научный сотрудник Viva! Вероника Прошек Харватова отметила, что тело человека вырабатывает мочевую кислоту при расщеплении пуринов. Больше всего пуринов сегодня находится в красном мясе, субпродуктах (почки, печень), рыбе (сардины, анчоусы, тунец, форель, морские гребешки, мидии).

По словам доктора Джастина Батлера, диета, содержащая много пуринов, может способствовать накоплению мочевой кислоты и вызвать приступ подагры. Примерно то же самое говорится в метаанализе, опубликованном в Азиатско-Тихоокеанском журнале клинического питания. Хотя эксперты пришли к выводу, что с подагрой связаны морепродукты, красное мясо, алкоголь и фруктоза.