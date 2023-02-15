Назван самый опасный напиток для людей старше 60 лет

Сладкая газированная вода является самым опасным напитком для людей старше 60 лет.
Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
"Пожилым опасно пить газированные напитки, так как может резко подскочить уровень сахара в крови", – объяснила эксперт, добавив, что сладкие напитки также способствуют набору лишнего веса.
От сладкой газировки страдает и печень. В частности, она сама начинает заплывать жиром и дальше уже не может нормально функционировать, отметила эксперт.
"Плюс в газировке еще есть ортофосфорная кислота, она является антагонистом кальция, то есть выводит его из организма. Для пожилого человека потеря кальция очень опасна. У него он вымывается значительно быстрее, чем у молодых людей. Могут быть переломы на ровном месте", – предупредила врач.
Кроме того, сладкие напитки способны ускорить рост раковой опухоли, добавила Соломатина.
"Раковые клетки очень любят сахар. Человек может еще не знать, что у него развиваются эти процессы, так как они пока никак себя не проявляют. Но если идет какой-то опухолевый процесс, он будет проходить значительно быстрее", – заключила эксперт.