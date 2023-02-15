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1 час назад

Назван самый опасный напиток для людей старше 60 лет

Москва24

Сладкая газированная вода является самым опасным напитком для людей старше 60 лет.

Назван самый опасный напиток для людей старше 60 лет
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

"Пожилым опасно пить газированные напитки, так как может резко подскочить уровень сахара в крови", – объяснила эксперт, добавив, что сладкие напитки также способствуют набору лишнего веса.

От сладкой газировки страдает и печень. В частности, она сама начинает заплывать жиром и дальше уже не может нормально функционировать, отметила эксперт.

"Плюс в газировке еще есть ортофосфорная кислота, она является антагонистом кальция, то есть выводит его из организма. Для пожилого человека потеря кальция очень опасна. У него он вымывается значительно быстрее, чем у молодых людей. Могут быть переломы на ровном месте", – предупредила врач.

Кроме того, сладкие напитки способны ускорить рост раковой опухоли, добавила Соломатина.

"Раковые клетки очень любят сахар. Человек может еще не знать, что у него развиваются эти процессы, так как они пока никак себя не проявляют. Но если идет какой-то опухолевый процесс, он будет проходить значительно быстрее", – заключила эксперт.

ЗОЖ,Елена Соломатина,
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