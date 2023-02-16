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Аллергикам рассказали, как подготовиться к весне

Если при мысли о весне на глаза наворачиваются слёзы, то, скорее всего, это не изголодавшийся по теплу россиянин, а аллергик, которому придётся добрую половину года провести в попытках остановить потоки из глаз и носа.

Аллергикам рассказали, как подготовиться к весне
© Секрет Фирмы

Врачи прекрасно понимают эту извечную борьбу, поэтому дали несколько советов, как можно подготовиться к весне.

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Как объяснила медицинский эксперт Ольга Малиновская, около 40% россиян страдают поллинозом, то есть аллергией на пыльцу, сезон которой начинается ранней весной и продолжается до осени.

Аллергию нельзя назвать болезнью в привычном смысле, это скорее реакция иммунной системы на раздражитель.

Её коллега Наталья Логачева рассказала, как можно смягчить реакцию на пыльцу.

Нужно завести график цветения различных растений в своём регионе. И как только наступает день Х, можно уже доставать тяжёлую артиллерию.

Идеально уехать на время в другой регион с более удачным климатом, но как бы не каждый может себе это позволить. Поэтому — к более насущным лайфхакам.

К сезону аллергий нельзя подходить с ОРВИ, гриппом и другими вирусами, поэтому нужно заранее обезопасить себя и помогать иммунитету да хоть имбирным чаем.

К тому же стоит несколько раз на дню умываться и мыть руки от пыльцы. Одежду лучше выбирать ту, которая легко стирается, и менять её целиком почаще.

На открытые окна нужно вешать мокрую марлю, а жильё почаще убирать влажной тряпкой.

Самое опасное время для аллергика — с 4–5 утра до обеда. В этот период лучше по возможности сидеть дома. И самым отвратительным днём для таких людей будет солнечный и ветреный. При такой погоде пыльцу может принести хоть с другой стороны планеты, так что заранее соболезнуем.

Кстати, концентрацию пыльцы в воздухе можно отследить на специальных сайтах.

Меню тоже придётся скорректировать, чтобы не получить перекрёстную аллергию. За пару месяцев до цветения можно в рацион добавить йогурты, квашеную капусту и жирную морскую рыбу.

При аллергии на берёзу стоит отказаться от сырой моркови, сельдерея, красного перца, яблок, всех видов костянок (вишни, сливы, абрикоса, алычи, кизила, облепихи) и орехов. А если слёзы вызывает сирень, то в меню лишними будут оливки и оливковое масло.

Можно добавить и витамины С и В, но только с разрешения врача, сами себе ничего не прописываем. Медики ещё очень советуют присмотреться к АСИТ — аллерген-специфической терапии. Сейчас её начинать поздно, но на будущее можно подумать.

Её советуют делать осенью, тогда врачи опытным путём находят у пациента аллергию на конкретные вещества и постепенно приучают организм к ним, чтобы весной, когда появится пыльца, иммунитет уже мог справляться с ней и симптомы были потише.

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