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3 часа назад

Как тренировать мозг, чтобы не впасть в слабоумие

РИА "ФедералПресс"

оссиянам советуют тренировать мозг, чтобы исключить риски развития слабоумия, деменции и болезни Альцгеймера в преклонном возрасте.

Как тренировать мозг, чтобы не впасть в слабоумие
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Важными советами по этому поводу с «ФедералПресс» поделились психиатр Анатолий Северный и нейропсихолог Лия Черникова.

«Надо просто заниматься интеллектуальной работой. Никаких универсальных упражнений нет. Если у человека нет интеллектуального труда, как тогда быть? Пусть читает книжки, учит иностранный язык», – рекомендует Северный.

По словам нейропсихолога Лии Черниковой, слабоумие чаще связано с болезнью Альцгеймера, лечения от которой до сих пор не придумали.

Специалист подчеркнула, что нервную систему истощают также и хронические заболевания, что приводит к распаду нейронных связей и деменции в старости.

«Но бывают физически здоровые старички со слабоумием. Так что все не так просто. Все очень индивидуально», – подчеркнула нейропсихолог.

Она добавила, что в первую очередь следует исключить факторы риска: отказаться от вредных привычек, обеспечить себе здоровый полноценный сон и сбалансированное питание, регулярно находиться на свежем воздухе и заниматься легкими физическими нагрузками, следить за здоровьем.

Людям требуется активное социальное общение, изучение иностранных языков, освоение любых новых навыков, расширение кругозора – например, путешествия, знакомство с другими культурами, изучение непривычных для себя точек зрения.

Напомним, у онкологических заболеваний нет специфических симптомов. Поэтому женщинам и мужчинам стоит постоянно наблюдаться, чтобы предотвратить риски развития заболевания.

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