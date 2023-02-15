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53 минуты назад

Какие факторы могут вызвать нарушение обмена веществ

Сибмеда

Под метаболизмом, или обменом веществ, понимают совокупность всех биохимических реакций в организме, поддерживающих его жизнедеятельность. Нарушение метаболизма ведёт к ухудшению состояния человека и развитию патологий. При этом, на метаболизм может оказывать влияние целый ряд факторов.

Какие факторы могут вызвать нарушение обмена веществ
Фото: СибмедаСибмеда

О них рассказала Ольга Малиновская, руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL. Специалист указала, что среди причин, вызывающих нарушение обмена веществ, есть наследственные – мутации в геноме, и в этом случае симптомы нарушения начинают проявляться в самом раннем возрасте. Однако и внешние факторы, такие как неправильный образ жизни и нерациональное питание, могут привести к нарушению метаболизма.

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Проявления нарушенного метаболизма могут быть неспецифическими: например, человек испытывает сонливость, снижение работоспособности, перепады настроения, может столкнуться с сухостью кожи или выпадением волос.

Известно, что каждый десятый человек в мире сталкивается с патологиями в работе щитовидной железы. При сниженной функции щитовидки – гипотериозе, может возникать сильная усталость, необоснованный набор веса, снижение настроение, непреходящее ощущение холода.

Другому распространённому нарушению обмена веществ – инсулинорезистентности – свойственны скачки аппетита, повышение артериального давления, набор веса. Инсулинорезистентность, при которой клетки становятся невосприимчивы к инсулину и уровень глюкозы в крови возрастает – это один из ранних признаков диабета 2 типа.

Нарушение метаболизма может происходить под воздействием стресса – что встречается нередко. В этом случае пациенты могут жаловаться на то, что даже строгие диеты не помогают им сбросить вес. Причина тому – повышение уровня гормона кортизола, который называют «гормоном стресса».

Доктор Малиновская обращает внимание, что, поскольку один и тот же признак – например, «беспричинная» прибавка в весе, может происходить при разных заболеваниях, важно обследоваться, сдавать анализы для установления точного диагноза.

В ряде случаев для нормализации обмена веществ достаточно будет изменить образ жизни – начать правильно питаться, добавить физических нагрузок, в других – нужно будет подключать медикаментозную терапию. Самолечение здесь исключено, любое решение о лечении должен принимать врач.

ЗОЖ,Ольга Малиновская,
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