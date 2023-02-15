Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+11° в 
USD 73.86EUR 79.34
Войти в почту
2 часа назад

Онколог призвал включить в рацион пять продуктов

Российская Газета

Достаточно часто врачи слышат от пациентов жалобы на усталость, быструю утомляемость, депрессивное настроение. Обычно такое состояние списывают на стресс, однако проблема может быть совсем в другом.

Онколог призвал включить в рацион пять продуктов
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Так, если помимо слабости пациент жалуется на периодический шум в ушах, потемнение перед глазами при изменении положения тела, учащенное сердцебиение при незначительных физических нагрузках, головную боль, сухость кожи, бледность, то речь с большой вероятностью идет об анемии. Вызывать ее может и развивающееся в организме злокачественное новообразование.

"Например, в случае колоректального рака", - отметил в своем Telegram-канале директор ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России, академик, онколог Андрей Каприн.

Специалист также подчеркнул, что развитие анемии особенно опасно, если у человека в организме уже есть злокачественный процесс. Дело в том, что "вместе с уменьшением уровня гемоглобина и эритроцитов уменьшается и кислородная емкость крови".

"Сам по себе этот фактор неблагоприятно влияет на эффективность лечения и может влиять на прогноз заболевания", - пишет врач.

Уменьшить риск возникновения анемии поможет соблюдение несложных правил. Первое - следование диете, в которой обязательно должна присутствовать белковая пища (преимущественно животного происхождения). Кроме этого, следует включить в рацион продукты, содержащие витамины группы В. В списке - творог, пшеничные и рисовые отруби, яичный желток. Стоит больше времени уделять умеренным физическим нагрузкам.

ЗОЖ,Андрей Каприн,Минздрав РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители