Онколог призвал включить в рацион пять продуктов

Достаточно часто врачи слышат от пациентов жалобы на усталость, быструю утомляемость, депрессивное настроение. Обычно такое состояние списывают на стресс, однако проблема может быть совсем в другом.
Так, если помимо слабости пациент жалуется на периодический шум в ушах, потемнение перед глазами при изменении положения тела, учащенное сердцебиение при незначительных физических нагрузках, головную боль, сухость кожи, бледность, то речь с большой вероятностью идет об анемии. Вызывать ее может и развивающееся в организме злокачественное новообразование.
"Например, в случае колоректального рака", - отметил в своем Telegram-канале директор ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России, академик, онколог Андрей Каприн.
Специалист также подчеркнул, что развитие анемии особенно опасно, если у человека в организме уже есть злокачественный процесс. Дело в том, что "вместе с уменьшением уровня гемоглобина и эритроцитов уменьшается и кислородная емкость крови".
"Сам по себе этот фактор неблагоприятно влияет на эффективность лечения и может влиять на прогноз заболевания", - пишет врач.
Уменьшить риск возникновения анемии поможет соблюдение несложных правил. Первое - следование диете, в которой обязательно должна присутствовать белковая пища (преимущественно животного происхождения). Кроме этого, следует включить в рацион продукты, содержащие витамины группы В. В списке - творог, пшеничные и рисовые отруби, яичный желток. Стоит больше времени уделять умеренным физическим нагрузкам.