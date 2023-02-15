Онколог призвал включить в рацион пять продуктов

Достаточно часто врачи слышат от пациентов жалобы на усталость, быструю утомляемость, депрессивное настроение. Обычно такое состояние списывают на стресс, однако проблема может быть совсем в другом.

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Так, если помимо слабости пациент жалуется на периодический шум в ушах, потемнение перед глазами при изменении положения тела, учащенное сердцебиение при незначительных физических нагрузках, головную боль, сухость кожи, бледность, то речь с большой вероятностью идет об анемии. Вызывать ее может и развивающееся в организме злокачественное новообразование.

"Например, в случае колоректального рака", - отметил в своем Telegram-канале директор ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России, академик, онколог Андрей Каприн.

Специалист также подчеркнул, что развитие анемии особенно опасно, если у человека в организме уже есть злокачественный процесс. Дело в том, что "вместе с уменьшением уровня гемоглобина и эритроцитов уменьшается и кислородная емкость крови".

"Сам по себе этот фактор неблагоприятно влияет на эффективность лечения и может влиять на прогноз заболевания", - пишет врач.