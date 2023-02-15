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1 час назад

Врач рассказала, как восстановить посаженную алкоголем печень

Секрет Фирмы

У пьющих людей очень сильно страдает печень, это всем известно. Но как быть, если с алкоголем завязал, а печень уже посажена.

Как восстановить посаженную алкоголем печень
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

В таких случаях всегда советуют обращаться к врачу, чтобы тот подобрал индивидуальную терапию.

Но есть четыре универсальных принципа, которых нужно придерживаться всем бывшим алкоголикам, желающим восстановиться. О них рассказала врач-гастроэнтеролог Валерия Ломова.

Раз уж переходить на ЗОЖ, то переходить по-настоящему. Потому что просто бросить пить недостаточно. Важно ещё и нормально питаться, а людям с больной печенью тем более.

Врач отметила, что новый рацион по калорийности не должен быть менее 2000 ккал в сутки. Обязательно в него надо добавить блюда с содержанием белка — минимум 1–1,5 г на килограмм массы тела.

Ещё для восстановления потребуется как можно меньше есть солёное, консервы, колбасы, жирную, острую и жареную пищу. Вместо этого специалист посоветовала питаться овощами, зеленью, ягодами, нежирным мясом и рыбой.

Не пренебрегайте простой водой. Тёплая водичка в достаточном количестве позволяет быстрее вывести токсины из организма.

Ну и какой ЗОЖ без физической активности? Гастроэнтеролог отметила, что у спортивных людей ткани органов лучше снабжаются кислородом. Бросившему пить человеку это поможет быстрее восстановить организм.

Наконец, можно прибегнуть и к помощи лекарств. Но их пациенту должен выписать врач-гепатолог.

А вот про БАДы и различные гепатопротекторы медики советуют забыть , так как печени они в действительности не помогают.

ЗОЖ,
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