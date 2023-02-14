Самолечение доведет до больничной койки

Россияне очень любят заниматься самолечением. И виноваты в этом «оптимизация» здравоохранения, которая привела к масштабному сокращению врачей и поликлиник, а также пандемия коронавируса и вспышка свиного гриппа, которые продолжаются до сих пор. Никому не хочется подхватить еще и зловредный вирус, сидя в длинной очереди к врачу.

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Важно помнить, что любые препараты нельзя принимать в большом количестве, сочетать их с алкоголем или запивать грейпфрутовым соком. И с особой осторожностью нужно относиться к дозировке кроверазжижающих и нестероидных противовоспалительных препаратов. Их нельзя превышать. Ориентируйтесь на рекомендации на упаковке препарата. В случае если что-то непонятно, лучше проконсультироваться с фармацевтом. Провизор в аптеке может подсказать также, с какими таблетками или продуктами питания нельзя сочетать тот или иной лекарственный препарат.

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Нередко случаются отравления болеутоляющими. Привычный всем парацетамол, который используют не только для снятия болевых симптомов, но и от высокой температуры, очень вреден для печени. Парацетамол нужно употреблять с осторожностью и не длительное время. Не каждый день болезни. И ни в коем случае не смешивать парацетамол с алкогольными напитками.

Людям, чей организм склонен к образованию тромбов, а также сердечникам часто прописывают аспирин для разжижения крови. Но его не стоит принимать вместе с аскорбиновой кислотой, которая также разжижает кровь, иначе это чревато внутренним кровотечением. Так же, как и превышение дозы других кроверазжижающих препаратов.

Анальгин при длительном регулярном употреблении плохо влияет на состав крови. Врачи советуют использовать в качестве болеутоляющего современные комбинированные препараты: они более безопасны.

Бесконтрольный прием антибиотиков ведет к резистентности бактерий. Организм в следующий раз при приеме того же антибиотика будет более уязвим для болезнетворных бактерий. В мире растет число супербактерий, не поддающихся лечению антибиотиками.

Кроме того, зачастую люди употребляют антибиотики, которые сами себе назначили, совершенно неправильно. Например, грипп или ОРВИ антибиотиками не лечатся, поскольку эти заболевания вызывают вирусы, а не бактерии. Можно лечить антибиотиками только осложнения простуды в виде бактериальной пневмонии.

Еще одна частая ошибка - прекращать прием антибиотиков, когда отпустило и уже не болит. Нужно обязательно пропить курс антибиотиков столько дней, сколько написано на упаковке, иначе в следующий раз при заболевании вы столкнетесь уже с эволюционировавшими и способными к защите от этого лекарства бактериями. Возможны и рецидивы недолеченного до конца заболевания, например, превращение острого цистита в хронический.

Прием БАД и витаминов тоже может привести к неприятным последствиям: образованию камней в почках, тахикардии, гипертонии, зуду кожи и аллергическим реакциям. Нельзя глотать поливитамины горстями в надежде, что это убережет вас от гриппа в сезон простуд. В наши дни гипервитаминоз стал более распространенной опасностью, чем гиповитаминоз - нехватка витаминов. Старайтесь получать витамины и полезные вещества из продуктов питания: так вы точно не получите передозировку.