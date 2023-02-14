Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+11° в 
USD 73.86EUR 79.34
Войти в почту
3 часа назад

Чем опасен недостаток воды для пожилых людей

Москва24иещё 3

Недостаток воды в организме может спровоцировать слабость, вялость и головную боль, причем пожилые люди почувствуют такие симптомы острее.

Чем опасен недостаток воды для пожилых людей
Фото: unsplashunsplash

Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

При этом люди пожилого возраста могут ощутить все вышеперечисленные симптомы гораздо быстрее, добавила врач.

"У пожилых в силу их возраста, наличия хронических заболеваний, дефицита белка, нарушения обмена веществ, снижения активности иммунной системы все эти последствия будут более выраженными, то есть они быстрее ощутят эту нехватку жидкости", – пояснила Романенко.

Чтобы избежать неприятных последствий, специалист рекомендует ежедневно употреблять достаточное количество воды. Обычно норма рассчитывается исходя из веса человека.

"Если мы используем массу тела человека, то это 20–30 миллилитров воды на килограмм веса. Но опять-таки все индивидуально. Если это жаркое время года и человек активно потеет, то мы увеличиваем количество потребляемой жидкости", – говорит терапевт.

Если у человека имеются какие-то заболевания, лучше всего проконсультироваться с врачом, который рассчитает правильную дозировку, заключила Романенко.

ЗОЖ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители