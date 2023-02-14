Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+5° в 
USD 73.63EUR 78.67
Войти в почту
58 минут назад

Врач перечислил правила для сохранения и улучшения памяти

FBM.ru

Экспертов беспокоит ситуация с ухудшением памяти у всё большего числа людей. Британский нейробиолог Марк Мильштейн перечислил простые правила для сохранения памяти.

Врач перечислил правила для сохранения и улучшения памяти
Фото: FBM.ruFBM.ru

По его словам, человеческий мозг начинает терять свою работоспособность и память примерно с 40 лет. Каждое десятилетие эта потеря составляет практически 5%.

Учёный отметил необходимость поддерживать оптимальные параметры артериального давления, избегать повышения уровня «плохого» холестерина и контролировать уровень сахара.

Ещё Марк Мильштейн заявил, что для сохранения памяти важно придерживаться правильного питания и разумной диеты, а также помнить о профилактике апноэ сна.

Помимо того, у курильщиков и любителей алкоголя риск развития деменции на 30% больше, чем у людей без вредных привычек. Ещё Мильштейн порекомендовал избегать одиночества. Общаясь и делая добрые дела, люди активизируют выработку серотонина и эндорфина — гормонов, которые способствуют ощущению счастья и радости.

В заключение Мильштейн сказал, что нужно постоянно осваивать новые навыки, ведь поддержание хорошей памяти — это не просто вопрос мозговых игр, таких как судоку или кроссворды. Навыки обучения и приобретения знаний тоже важны для поддержания хорошей памяти и активизации работы мозга.

ЗОЖ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители