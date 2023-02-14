Врач перечислил правила для сохранения и улучшения памяти

Экспертов беспокоит ситуация с ухудшением памяти у всё большего числа людей. Британский нейробиолог Марк Мильштейн перечислил простые правила для сохранения памяти.
По его словам, человеческий мозг начинает терять свою работоспособность и память примерно с 40 лет. Каждое десятилетие эта потеря составляет практически 5%.
Учёный отметил необходимость поддерживать оптимальные параметры артериального давления, избегать повышения уровня «плохого» холестерина и контролировать уровень сахара.
Ещё Марк Мильштейн заявил, что для сохранения памяти важно придерживаться правильного питания и разумной диеты, а также помнить о профилактике апноэ сна.
Помимо того, у курильщиков и любителей алкоголя риск развития деменции на 30% больше, чем у людей без вредных привычек. Ещё Мильштейн порекомендовал избегать одиночества. Общаясь и делая добрые дела, люди активизируют выработку серотонина и эндорфина — гормонов, которые способствуют ощущению счастья и радости.
В заключение Мильштейн сказал, что нужно постоянно осваивать новые навыки, ведь поддержание хорошей памяти — это не просто вопрос мозговых игр, таких как судоку или кроссворды. Навыки обучения и приобретения знаний тоже важны для поддержания хорошей памяти и активизации работы мозга.