Врач перечислил правила для сохранения и улучшения памяти

Экспертов беспокоит ситуация с ухудшением памяти у всё большего числа людей. Британский нейробиолог Марк Мильштейн перечислил простые правила для сохранения памяти.

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По его словам, человеческий мозг начинает терять свою работоспособность и память примерно с 40 лет. Каждое десятилетие эта потеря составляет практически 5%.

Учёный отметил необходимость поддерживать оптимальные параметры артериального давления, избегать повышения уровня «плохого» холестерина и контролировать уровень сахара.

Ещё Марк Мильштейн заявил, что для сохранения памяти важно придерживаться правильного питания и разумной диеты, а также помнить о профилактике апноэ сна.

Помимо того, у курильщиков и любителей алкоголя риск развития деменции на 30% больше, чем у людей без вредных привычек. Ещё Мильштейн порекомендовал избегать одиночества. Общаясь и делая добрые дела, люди активизируют выработку серотонина и эндорфина — гормонов, которые способствуют ощущению счастья и радости.