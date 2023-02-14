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1 час назад

Фитнес-тренер рассказал, какими видами спорта нельзя заниматься после 40 лет

СОВА

Тренер по силовым подготовкам и функциональному тренингу Виктор Колесников рассказал в интервью изданию Газета.Ru, что после 40 лет снижается синтез гормонов, нарушается гормональный фон и обмен веществ, деформируется опорно-двигательный аппарат.

Тренер рассказал, какими видами спорта нельзя заниматься после 40 лет
Фото: СОВАСОВА

А человеку без спортивного опыта и вовсе следует выбирать умеренные нагрузки, без больших весов. Не рекомендуется заниматься после сорока лет хоккеем, регби, пауэрлифтингом, тяжелой атлетикой, кроссфитом.

Мужчинам стоит выбрать футбол, баскетбол, велоспорт и бодибилдинг. А женщинам – танцы. К числу универсальных и подходящих эксперт отнес теннис, плавание, пилатес, стретчинг и скандинавскую ходьбу.

Виктор Колесников отметил, что его советы носят рекомендательный характер. В любом случае нужно отталкиваться от своего состояния здоровья: кому-то и в 20 лет тяжелые нагрузки противопоказаны.

ЗОЖ,Виктор Колесников,
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