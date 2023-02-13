Как прожить дольше: врач дал три совета

Продолжительность жизни зависит от множества факторов. И не все из них мы можем контролировать. Эксперт рассказал, какие три вещи помогут вам прожить дольше.

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Доктор Ави Рой, главный исполнительный директор и создатель напитка долголетия Uda, перечислил три фактора, благодаря которым вы проживёте дольше.

Воздействие холода. Благодаря этому вы можете ускорить процесс восстановления повреждённых тканей в организме, улучшить здоровье мозга (и предотвратить старческое слабоумие). Всё дело в том, что температура уменьшает окислительный стресс и воспаление.

Улучшение качества воздуха. Химические вещества и газы из предметов, которые находятся дома, могут накапливаться в лёгких. Это всё может способствовать развитию астмы. Также это может повлиять на когнитивные функции и работу мозга. Поэтому обязательно подумайте о фильтрации воздуха. Растяжка. За счёт ежедневной растяжки вы защитите себя от травм и улучшите свои физические функции. Это повысит шансы на здоровую и долгую жизнь.