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1 час назад

Как прожить дольше: врач дал три совета

Ferra.ru

Продолжительность жизни зависит от множества факторов. И не все из них мы можем контролировать. Эксперт рассказал, какие три вещи помогут вам прожить дольше.

Как прожить дольше: врач дал три совета
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Доктор Ави Рой, главный исполнительный директор и создатель напитка долголетия Uda, перечислил три фактора, благодаря которым вы проживёте дольше.

Воздействие холода. Благодаря этому вы можете ускорить процесс восстановления повреждённых тканей в организме, улучшить здоровье мозга (и предотвратить старческое слабоумие). Всё дело в том, что температура уменьшает окислительный стресс и воспаление.

Улучшение качества воздуха. Химические вещества и газы из предметов, которые находятся дома, могут накапливаться в лёгких. Это всё может способствовать развитию астмы. Также это может повлиять на когнитивные функции и работу мозга. Поэтому обязательно подумайте о фильтрации воздуха. Растяжка. За счёт ежедневной растяжки вы защитите себя от травм и улучшите свои физические функции. Это повысит шансы на здоровую и долгую жизнь.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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