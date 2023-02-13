Почему даже у пухлых мужчин нет целлюлита

Бывает, смотришь на довольно плотного мужчину на пляже, а его кожа — гладенькая и шелковистая. И ни намёка на ненавистную апельсиновую корку, которой так боятся даже худые девушки. Да что лукавить, часто даже стройняшки страдают от такой проблемы, как целлюлит. Так откуда же такая несправедливость?
Врач-косметолог Наталия Николаева дала ответ.
По словам эксперта, такая «бьюти-несправедливость» связана с толщиной эпидермиса (всё из-за тестостерона, которого у них навалом).
У мужчин больше коллагеновых волокон в коже. Кроме этого, их наружный покров менее склонен к ранней потере плотности, а также снижению тургора (напряжения кожно-жировой складки).
«Это приводит к тому, что у мужчин старение, связанное с провисанием кожи, наступает позже», — отметила доктор.
Однако с возрастом из-за гормонов и особенностей кожи у мужчин может появиться выраженный купероз — это такие расширенные капилляры, «сосудистые звездочки», которые, как правило, локализуются на носу, щеках и скулах.
Николаева напомнила о необходимости ухода за кожей даже для везунчиков-мужчин. Ведь у них тоже бывают сухость, акне, раздражение после бритья, и всё это решат хорошо подобранные увлажняющие, не содержащие спирта средства.
Но у мужчин хватает неприятностей и без целлюлита. И почти каждый стремится сохранить своё богатырское здоровье, чтобы и в 50 лет не уступать 20-летним.