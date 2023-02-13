Какие продукты вызывают мигрень

Мигрень – это заболевание, проявляющееся периодическими приступами головной боли, чаще односторонней. Она может продолжаться от нескольких часов до трех дней. О причинах рассказала врач-диетолог Марият Мухина.

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По словам эксперта, есть пять продуктов, которые оказывают влияние на сосуды мозга, из-за чего и появляется мигрень.

Первый из них – кофе. В этом напитке, как отметила Марият Мухина, содержится симпатоадреналовое средство. Кофеин сужает сосуды, повышает давление и может спровоцировать приступ мигрени.

Также врач рассказала, что опасность представляет алкоголь. Он сначала расширяет сосуды, а потом вызывает стойкое сужение.

«Колбасы и сосиски, а также копчености – все, что содержит глутамат натрия – соль глутаминовой кислоты, которая является сильнейшим нейромедиатором возбуждения, провоцирующего приступ мигрени», – объяснила Мухина.

Мухина подчеркнула, что глутаминовая кислота была получена в 1866 году из клейковины пшеничной муки. В нее может преобразовываться глютен в организме, поэтому мигрень может быть вызвана и мучными продуктами.

Кроме того, негативное влияние может оказывать сладкое. Лакомства, как подчеркнула врач, наносят вред нейромедиаторам. Отмечается, что в нейрогенной теории мигрени особую роль играют пептиды. Простые сахара вызывают гликирование белков, которые в результате становятся поврежденными нейромедиаторами. Они связываются с глюкозой и не могут выполнять свои функции, в том числе останавливать импульсы возбуждения, чтобы купировать мигрень.