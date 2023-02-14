Диетолог рассказала, что пожилым необходимо разнообразие в рационе

Врач-диетолог Елена Соломатина считает однообразный рацион главной ошибкой в питании людей преклонного возраста.

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В беседе с «Москвой 24» специалист заявила, что если постоянно питаться одними и теми же продуктами, то может появиться нехватка полезных веществ в организме. Соломатина указала, что для полноценной жизни необходимо много компонентов.

В рационе должно быть достаточно белка, жиров и углеводов. Для пополнения углеводов нужно есть овощи, фрукты, разнообразные каши и цельнозерновой хлеб.

«Каждый день нужно менять продукты в рационе. Сегодня едим одно, завтра другое. Если мы это уже утром съели, значит, вечером употребляем другое», — дала рекомендацию специалист.

Соломатина рекомендует включить пожилым людям в своей рацион сыр, горох, чечевицу, курицу. С другой стороны, также полезные жиры влияют на работу гормонов. Полезно употреблять в пищу яйца, кролика, индейку и нут.