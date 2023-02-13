Диетолог назвала главную ошибку в питании пожилых людей

Однообразный рацион является главной ошибкой в питании пожилых людей. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

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"Главная ошибка – это однообразное питание. Если все время есть одно и то же – это чревато нехваткой полезных веществ. Нам нужно очень много компонентов, чтобы полноценно жить", – подчеркнула специалист.

У пожилых большой дефицит полезных веществ в силу того, что они недополучают их, плюс что-то не усваивается. Чтобы держать себя на плаву все время, необходимо восполнять этот дефицит. Поэтому мы даем больше разнообразного материала, и организм из этого сам выберет, что ему нужно.

В рационе пожилых людей обязательно должны присутствовать разнообразные продукты с содержанием углеводов, жиров и белка. Последний является для организма строительным материалом, необходимым в том числе для мышц и иммунной системы, уточнила эксперт. Его можно получить из курицы, индейки, кролика, рыбы, нежирного творога, сыра и яиц. Растительный белок содержится в нуте, горохе и чечевице.

"Необходимы и жиры. Это тоже как пластический материал. Из него строятся наши гормоны, мозг, миелиновая оболочка нейронов. Жиры входят и в состав мембраны клеток", – напомнила Соломатина.

Их можно получить из творога средней жирности, различных кисломолочных продуктов, сыра, красной рыбы, скумбрии и селедки. Источниками углеводов, которые будут давать организму энергию, являются овощи, фрукты, разнообразные каши и цельнозерновой хлеб, говорит специалист.